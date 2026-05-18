Susanna Griso (55 años) revela el truco de desayuno para activar el metabolismo: «Es una fórmula mágica muy barata»

Mantener el ritmo del directo en la televisión no es apto para cualquier persona. Menos aún si tu despertador suena cada día a las 4 de la mañana.

La conocida presentadora catalana, que ya ha cumplido los 55 años, acaba de desvelar el secreto mejor guardado de su vitalidad extrema. *(Sí, nosotros también nos preguntábamos cómo lo hace para estar impecable después de tantas horas de plató)*.

No hablamos de suplementos carísimos ni tampoco de tratamientos médicos milagrosos. La clave real se encuentra en la nevera de su camerino y comienza con una fórmula mágica muy barata.

Se trata de un hábito sencillo que transforma por completo el rendimiento mental a primera hora. Un truco que cualquiera de nosotros puede replicar hoy mismo en la cocina de casa para activar el metabolismo.

La combinación dorada de Susanna Griso

La periodista ha confesado abiertamente que su motor diario es una mezcla muy concreta de granola casera y frutos secos seleccionados.

Esta receta, que le enseñó su amiga Carmen, se compone básicamente de copos de avena, semillas variadas y un toque sutil de miel natural.

Todo este conjunto se hornea con mucho cuidado en casa hasta conseguir una textura totalmente crujiente. Es un bocado delicioso que aporta una dosis masiva de grasas saludables.

El gran error de los desayunos tradicionales es el pico de insulina que nos destroza la mañana. La granola hecha en casa ofrece energía limpia sin sufrir bajones a media jornada.

La base principal de avena proporciona una cantidad ingente de fibra soluble indispensable. Esto se traduce directamente en una digestión muy ligera y un vientre plano garantizado.

Por su parte, las nueces y las almendras aportan proteínas vegetales esenciales. Estos nutrientes son los encargados directos de frenar la pérdida de masa muscular que sufrimos con la edad.

Además, estos ingredientes esconden una verdadera bomba de antioxidantes potentes. Son los soldados que protegen tus células y retrasan los signos del envejecimiento visible en la piel.

El truco del camerino para conseguir un efecto saciante

Pero la presentadora de Espejo Público no se detiene aquí y va un paso más allá. En la pequeña nevera de su lugar de trabajo esconde el resto de sus armas secretas.

Griso acompaña esta mezcla crujiente con un lácteo que resulta fundamental: el yogur natural sin azucarar. Esta combinación multiplica el poder saciante del desayuno de forma inmediata.

Los probióticos vivos del yogur cuidan la microbiota intestinal de manera silenciosa. *(Ya sabes que un intestino feliz es sinónimo de un sistema inmunitario fuerte y resistente)*.

En su lista de imprescindibles tampoco falta nunca el aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Un chorrito de aceite en crudo aporta ácido oleico, el mejor protector que existe para la salud de nuestro corazón.

Para redondear el menú matutino antes de entrar al plató, la periodista añade unas lonchas de jamón ibérico. Es una fuente excelente de proteínas puras que evita los típicos antojos de dulce a media mañana.

Llevarse la comida preparada de casa es el verdadero hábito de las mujeres que consiguen mantener la figura a largo plazo.

La tendencia ‘wellness’ que arrasa en nuestro país

Este tipo de alimentación consciente está ganando miles de seguidoras senior durante las últimas semanas. Las mujeres de más de 50 años buscan alternativas reales que sustituyan los ultraprocesados de supermercado.

Preparar tu propio alimento te permite controlar el nivel de azúcar real que entra en tu organismo. Evitas aditivos ocultos detrás de etiquetas confusas y ahorras una cantidad notable de dinero en la cesta de la compra.

Atención porque los expertos en nutrición advierten seriamente que las versiones industriales de estos productos suelen ir cargadas de jarabes muy perjudiciales para la salud pública.

Preparar una bandeja grande de este preparado en casa apenas te robará veinte minutos el domingo por la tarde. El resultado final te durará crujiente y perfecto dentro de un tarro de vidrio durante toda la semana.

Mañana mismo podrías comenzar a cambiar tu nivel de fatiga matutina con este pequeño gesto en la cocina. Tu propio cuerpo lo notará desde el primer bocado que des.

¿Vas a seguir desayunando las mismas galletas industriales de siempre o te unes de una vez al club de la energía duradera?