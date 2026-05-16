Anabel Pantoja ha acudido al estreno de la nueva temporada de Hay una cosa que te quiero decir, el programa que ha devuelto a Jorge Javier Vázquez a los fines de semana de Telecinco. Lo que pocos esperaban era que ambos acabaran haciendo confesiones personales ante los telespectadores, cuando hablaron de los planes de futuro en cuanto a bodas e hijos.

Ella, que fue madre hace un par de años, ha tenido que responder a la típica pregunta de “¿Y cuándo llegará la parejita?”. Y, por lo que ha dicho, parece que no entra en sus planes otro embarazo… y eso que Jorge le pinchó con mala intención: “Me han dicho que serás madre otra vez”. “¿Lo dices por la barriga? Me lo dicen mucho en las redes”, dijo lamentando las críticas a su físico.

Pero no, no tiene ganas: “Ahora mismo no quiero ser madre otra vez”. Y Anabel Pantoja ha explicado por qué: “Quiero dedicarme 100% a ella y creo que tener dos hijos sería ponerme una soga al cuello”. Y, desde allí, ha querido aplaudir públicamente a las mujeres que “se atreven» a tener un montón de hijos: “Sois unas valientes y unas luchadoras”. A ella le “basta” con una niña: “A mí me sobra, me llena de amor y de vida”. Además considera que, con solo un hijo, es más fácil encontrar tiempo para ti.

Anabel Pantoja hace una confesión con Jorge Javier | Telecinco

Anabel Pantoja no quiere dar el “sí, quiero” a su pareja

El presentador de Badalona ha aprovechado la transparencia de su invitada para interesarse sobre otro tema, también sobre sus planes de futuro. ¿Tiene ganas de pasar por el altar la sobrina de Isabel Pantoja? Pues aquí también se encontró una negativa: “No y no… Yo no, me quedo con mi niña y mi familia. Ya está”. Un argumento en contra de dar este paso? Que organizar una boda es “muy caro”: “Venga hombre… no, no”.

¿La vida íntima con David se ha visto afectada por la llegada del bebé? Hasta este nivel de confesiones ha llegado en esta intervención en televisión: “Estoy muy enamorada de él, lo que pasa es que ahora con la niña… pues claro, la cosa ahora mismo está complicada”. Además, cabe destacar que pasan muchos días separados porque él viaja mucho por trabajo.

Aun así, destaca que continúan juntos a pesar de las críticas que recibieron cuando se quedó embarazada a los pocos meses de haber comenzado su relación: “Decían que no llegaríamos ni al primer mes y mira, aquí estamos”. Tienen crisis, eso sí, “todos los días”: “A mí quien me diga que no discute con la pareja cuando tiene una niña de un año y medio…”.

Un poco después, Anabel Pantoja ha querido poner a Jorge Javier en primera línea y también le ha preguntado, directamente, si él quiere casarse y tener hijos: “Nunca he querido casarme y tampoco tener hijos. Eso de querer ser padre solo me duró un fin de semana”, ha reconocido entre risas. Una entrevista que ha servido a los más curiosos para obtener información sobre ellos.