Anabel Pantoja tuvo que ir a Urgencias este fin de semana después de unos días enferma. Un virus ha entrado en su casa, con la hija y ella sin hambre «ni ganas de vivir«. Así de dramática se ha pronunciado en unas fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram, una ventana a su intimidad que ha preocupado a los seguidores porque la han visto intubada y muy desanimada: «Estamos tumbadas, sin hambre y con un malestar…«.

Después de unos días sintiéndose mal, la sensación empeoró y se vio forzada a acudir al médico: «Mi sábado se ha resumido en ir al médico, comprar dieta blanda y deprimirme«. Ha sido un susto y ya se encuentran mejor, pero la sobrina de Isabel Pantoja confiesa que ha llegado a estar realmente mal. Teniendo en cuenta que le han tenido que poner suero y que le han recomendado que coma arroz blanco y yogures naturales, ha debido ser un virus estomacal muy fuerte el que la ha colocado en esta situación. La gastroenteritis se contagia fácilmente, así que también encaja el diagnóstico con que la pequeña Alma y ella hayan estado enfermas al mismo tiempo.

Anabel Pantoja y la hija, enfermas todo el fin de semana | Instagram

Anabel Pantoja, enferma al mismo tiempo que su hija

Los seguidores de Anabel Pantoja le han enviado un montón de mensajes de ánimo y le han deseado que se recupere pronto, ya que no les ha gustado verla así. Puede haber sido una gastroenteritis más, pero que haya sido tan negativa con mensajes oscuros ha parecido extraño. Siempre deprime sentirse mal, pero ¿tanto? Ella misma ha dado más detalles de su estado: «No sé qué tipo de virus o qué organismo tenemos en el cuerpo las dos porque nos tiene tumbadas todo el día, he estado durmiendo como hacía tiempo que no lo hacía«.

Explica que se han sentido realmente mal, como si les hubiera picado la mosca tse-tse: «Yo empapada en sudor, me he tenido que duchar porque tenía todo el pijama sudado y con fiebre«. Justamente esos días tenían unos amigos en casa, que habían viajado hasta allí para visitarlas. No han podido hacer mucho de guías turísticas, sin embargo.

¿Qué le ha pasado a Anabel Pantoja? | Instagram

Sea como sea, puede haber influido que estos días se haya hablado mucho de su primo Kiko Rivera. Sorprendentemente, ha sacado a la luz que ha iniciado la reconciliación con su madre aunque parecía completamente imposible después de todo lo que ha pasado entre ellos. La entrevista que ha concedido el DJ en ¡De viernes! ha colocado a la familia en el centro de la diana otra vez y eso debe haber afectado su estado de ánimo, también. Cuidar de un bebé cuando te sientes mal no es fácil, pero poco a poco, Anabel confía en ir sintiéndose mejor para dejar atrás unos días complicados.