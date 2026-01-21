La pesadilla judicial de Anabel Pantoja continúa un año después. Fue el pasado mes de enero de 2025 cuando la influencer y su novio recibieron la noticia de que un juzgado canario los estaba investigando por un posible delito de maltrato infantil hacia su hija Alma de tan solo dos meses. Una información que llegó justo después de haber ingresado a la criatura de urgencia en un hospital canario. Viendo la gravedad de la situación la llevaron a la UCI más de quince días y una vez dada de alta y recuperada, llegaría el peor golpe para la pareja. Las lesiones que presentaba la pequeña habrían hecho saltar las alarmas y activar el protocolo para esclarecer qué había sucedido. El cuadro que presentaba podría deberse a un accidente, una enfermedad o un episodio de maltrato que necesitaba investigarse y que ahora se ha sabido que se alargará seis meses más.

La pesadilla de Anabel Pantoja y su novio continúa

El titular fue escandaloso y llevó a la prensa a centrar durante meses su atención en la sobrina de Isabel Pantoja. Incluso ella emitió un comunicado de urgencia lamentando «las auténticas barbaridades» que se habían llegado a publicar y que con el tiempo y a falta de novedades, se han ido diluyendo poco a poco. Ahora, sin embargo, parece que hay novedades porque la pesadilla no termina un año después de haberse iniciado. Según ha informado el diario Canarias 7, el Tribunal Superior de Justicia habría decidido prorrogar seis meses la investigación por un presunto delito de maltrato infantil. Una decisión que alarga esta lucha silenciosa de la pareja que ha vivido una Navidad muy complicada por las desavenencias familiares entre suegra y yerno. David y Merchi parece que no pueden ni verse y eso ha puesto a Anabel en una posición incómoda.

Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez | Instagram

Las investigaciones policiales quieren esclarecer los hechos y averiguar si hubo una negligencia por parte de los padres, es decir, si le pegaron, y por eso la pequeña terminó ingresada en la UCI cuando tenía solo dos meses de vida. «Se espera que realicen nuevas pruebas médicas para determinar si sufre alguna secuela cuando ha pasado un año de su ingreso», recoge el citado medio. Por lo tanto, y según lo que indica esta nueva información, Anabel y el novio tendrán que esperar hasta el mes de junio para saber si el caso continuará adelante o por fin podrán archivar la causa.

¿Por qué se alarga la investigación?

Cuando la noticia de la investigación salió a la luz, para Anabel fue una sorpresa. Se trataba de un proceso protocolario, pero el alcance que se generó una vez se hizo público la llevó a ser objeto de conversaciones y muchísima presión mediática. Durante meses, explica la revista Lecturas, la influencer «no ha dejado de sufrir». A pesar de que la hemos visto recuperar su faceta de creadora de contenido, tertuliana de televisión y concursante de Telecinco, la realidad es que esta pesadilla vuelve a adquirir cierta presencia en los medios después de saber que se prorrogará. La espera de las valoraciones clínicas «son cruciales» en el caso y según ha explicado el medio canario, «la remisión de informes médicos sigue retrasando la instrucción de la causa abierta».

Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez intentan volver a la normalidad | Instagram

El pasado 21 de enero, ahora justo hace un año, Anabel y David tuvieron que declarar ante el juez para explicar qué había pasado con el bebé. Ambos negaron que hubiera ninguna situación de golpes hacia la hija, ni que fuera un accidente. Sus palabras, sin embargo, no habrían estado del todo alineadas con los informes del hospital donde había estado ingresada la criatura ni tampoco con los del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Desde el programa de Joaquín Prat, Antonio Rossi ha explicado que el abogado de la pareja «los sigue tranquilizando» a la espera de por fin cerrar esta etapa tan angustiante para ellos.