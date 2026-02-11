Isabel Pantoja debe estar muy angustiada ahora que sabe que podría volver a prisión pronto. La cantante, que ya fue encarcelada en 2014, debe afrontar una multa millonaria por el impago de la hipoteca de Cantora. Teniendo en cuenta que dicen que debe 2,2 millones de euros y que prácticamente no tiene dinero, le será complicado devolver esos 12.000 € mensuales de hipoteca que no paga desde hace cinco años.

La revista Lecturas saca a la luz esta cifra inasumible, una deuda con el banco que a los 69 años podría complicarle mucho la vida. La única solución que ha encontrado es perder la casa, la mítica Cantora, que ha adquirido un fondo inversor iraní pendiente de salir a subasta pronto para que alguien pueda comprarla por un millón de euros.

Mientras tanto, Isabel Pantoja reside en las Islas Canarias con la sobrina, Anabel, de los pocos miembros de su familia con los que tiene contacto. Ha sido aquí donde se habría enterado de que la Agencia Tributaria ha tomado la decisión de reclamarle por la vía penal, por otro lado, el millón de euros que les debe. Está acabando el plazo que le han dado para poder saldarla y, por lo tanto, deberá ir a un juicio que seguramente tiene perdido.

El director de la revista ha dado detalles sobre el tema, en una entrevista en Telecinco: «Lo tiene complicado a menos que pague, pero revivirá su peor pesadilla porque hablamos de una condena de entre uno y cinco años de prisión. Teniendo en cuenta que tiene antecedentes penales, puede entrar en prisión«.

¿No habrá serie sobre la vida de Isabel Pantoja?

La cuestión es que Isabel Pantoja está arruinada y, además, acaban de confirmarle que suspenden la serie-documental sobre su vida que le habían propuesto de Netflix. Esta iba a ser una vía de entrada de dinero importante, pero no saldrá adelante y eso complica aún más su situación: «El plazo para poder pagar la deuda a Hacienda ha expirado. Ahora que la finca pertenece al banco, la Agencia Tributaria no tiene dónde reclamarle el dinero que le debe y se ha acabado«, ha añadido.

¿De dónde sacará un millón de euros? Ella tiene la opción de conceder un montón de entrevistas exclusivas y embolsarse un buen puñado de euros, pero no llegará a acumular tantísimo dinero y, además, en tan poco tiempo. La cosa está complicada para ella, ya que Netflix se ha echado atrás y ninguna otra plataforma está interesada en comprar los derechos para hablar de su vida.