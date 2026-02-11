Isabel Pantoja deu estar molt angoixada ara que sap que pot tornar a presó aviat. La cantant, que ja va ser empresonada el 2014, ha de fer front a una multa milionària per l’impagament de la hipoteca de Cantora. Tenint en compte que diuen que deu 2,2 milions d’euros i que pràcticament no té diners, li serà complicat retornar aquests 12.000 € mensuals d’hipoteca que no paga des de fa cinc anys.
La revista Lecturas treu a la llum aquesta xifra inassumible, un deute amb el banc que als 69 anys podria complicar-li molt la vida. L’única solució que ha trobat és perdre la casa, la mítica Cantora, que ha adquirit un fons inversor iranià pendent que surti a subhasta aviat perquè algú pugui comprar-la per un milió d’euros.
Mentrestant, Isabel Pantoja resideix a les Illes Canàries amb la neboda, Anabel, dels pocs membres de la seva família amb els qui té contacte. Ha estat aquí on s’hauria assabentat que l’Agència Tributària ha pres la decisió de reclamar-li per la via penal, per una altra banda, el milió d’euros que els hi deu. Està acabant el termini que li han donat per poder saldar-la i, per tant, haurà d’anar a un judici que segurament té perdut.
El director de la revista ha donat detalls sobre el tema, en una entrevista a Telecinco: “Ho té complicat fora que pagui, però reviurà el seu pitjor malson perquè parlem d’una condemna d’entre un i cinc anys de presó. Tenint en compte que té antecedents penals, pot entrar a la presó“.
No hi haurà sèrie sobre la vida d’Isabel Pantoja?
La cosa és que Isabel Pantoja està arruïnada i, a més a més, acaben de confirmar-li que suspenen la sèrie-documental sobre la seva vida que li havien proposat de Netflix. Aquesta anava a ser una via d’entrada de diners important, però no tirarà endavant i això complica encara més la seva situació: “El termini per poder pagar el deute a Hisenda ha expirat. Ara que la finca pertany al banc, l’Agència Tributària no té on reclamar-li els diners que li deu i s’ha acabat“, ha afegit.
D’on traurà un milió d’euros? Ella té l’opció de concedir un munt d’entrevistes exclusives i embutxacar-se un bon grapat d’euros, però no arribarà a acumular tantíssims diners i, a més a més, en tan poc temps. La cosa està complicada per a ella, ja que Netflix s’ha fet enrere i cap altra plataforma no està interessada a comprar els drets per parlar de la seva vida.