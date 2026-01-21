El malson judicial d’Anabel Pantoja continua un any després. Era el passat mes de gener de 2025 quan la influencer i el seu xicot rebien la notícia que un jutjat canari els estava investigant per un possible delicte de maltractament infantil cap a la seva filla Alma de només dos mesos. Una informació que arribava tot just després d’haver ingressat la criatura d’urgència en un l’hospital canari. Veient la gravetat de la situació van conduir-la a l’UCI més de quinze dies i un cop amb l’alta rebuda i la nena recuperada, arribaria el pitjor cop per a la parella. Les lesions que presentava la petita haurien fet saltar les alarmes i activar el protocol per esbrinar què havia passat. El quadre que presentava podria deure’s a un accident, una malaltia o un episodi de maltractament que calia investigar i que ara s’ha sabut que s’allargarà sis mesos més.
El malson d’Anabel Pantoja i el xicot continua
El titular va ser escandalós i va portar la premsa a centrar durant mesos la seva atenció en la neboda d’Isabel Pantoja. Fins i tot ella va fer un comunicat d’urgència lamentat “les autèntiques barbaritats” que s’havien arribat a publicar i que amb temps i a falta de novetats, s’han anat diluint a poc a poc. Ara, però, sembla que hi ha novetats perquè el malson no s’acaba un any després d’haver-se iniciat. Segons ha informat el diari Canarias 7, el Tribunal Superior de Justícia hauria decidit prorrogar sis mesos la investigació per un presumpte delicte de maltractament infantil. Una decisió que allarga aquesta lluita silenciosa de la parella que ha viscut un Nadal molt complicat per les desavinences familiars entre sogra i gendre. David i Merchi sembla que no es poden ni veure i això ha posat Anabel en una posició incòmoda.
Les investigacions policials volen esclarir els fets i esbrinar si hi va haver una negligència per part dels pares, és a dir, si van pegar-li, i per això la petita va acabar ingressada a l’UCI quan tenia només dos mesos de vida. “S’espera que duguin a terme noves proves mèdiques per determinar si pateix alguna seqüela quan ha passat un any del seu ingrés”, recull el citat mitjà. Per tant, i segons el que indica aquesta nova informació, Anabel i el xicot hauran d’esperar fins al mes de juny per saber si el cas continuarà endavant o per fi podran arxivar la causa.
Per què s’allarga la investigació?
Quan la notícia de la investigació va sortir a la llum, per a Anabel va ser una sorpresa. Es tractava d’un procés protocol·lari, però l’abast que es va generar un cop es va fer públic van portar-la a ser objecte de converses i moltíssima pressió mediàtica. Durant mesos, explica la revista Lecturas, la influencer “no ha deixat de patir”. Malgrat que l’hem vist recuperar la seva faceta de creadora de contingut, tertuliana de televisió i concursant de Telecinco, la realitat és que aquest malson torna a adquirir certa presència als mitjans després de saber que es prorrogarà. L’espera de les valoracions clíniques “són crucials” en el cas i segons ha explicat mitjà canari, “la remissió d’informes mèdics continua retardant la instrucció de la causa oberta”.
El passat 21 de gener, ara tot just fa un any, Anabel i David va haver de declarar davant el jutge per explicar què havia passat amb el bebè. Tots dos van negar que hi hagués cap situació de cops cap a la filla, ni que fos un accident. Les seves paraules, però, no haurien estat del tot alineada amb els informes de l’hospital on havia estat ingressada la criatura ni tampoc amb els de l’Institut de Medicina Legal de Las Palmas. Des del programa de Joaquín Prat, Antonio Rossi ha explicat que l’advocat de la parella “els continua tranquil·litzant” a l’espera de per fi tancar aquesta etapa tan angoixant per a ells.