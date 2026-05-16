Anabel Pantoja ha acudit a l’estrena de la nova temporada de Hay una cosa que te quiero decir, el programa que ha retornat Jorge Javier Vázquez als caps de setmana de Telecinco. El que pocs s’esperaven era que tots dos acabessin fent confessions personals davant dels teleespectadors, quan han parlat dels plans de futur pel que fa a bodes i fills.
Ella, que va ser mare fa un parell d’anys, ha hagut de respondre a la típica pregunta de “I quan arribarà la parelleta?”. I, pel que ha dit, sembla que no entra en els seus plans un altre embaràs… i això que el Jorge l’ha punxat amb mala bava: “M’han dit que seràs mare una altra vegada”. “Ho dius per la panxa? M’ho diuen molt a les xarxes”, ha dit tot lamentant les crítiques al seu físic.
Però no, no en té ganes: “Ara mateix no vull ser mare una altra vegada”. I Anabel Pantoja ha explicat per què: “Vull dedicar-me 100% a ella i crec que tenir dos fills seria posar-me una corda al coll”.I, des d’allà, ha volgut aplaudir públicament les dones que “s’atreveixen” a tenir un munt de fills: “Sou unes valentes i unes lluitadores”. A ella li “basta” amb una nena: “A mi em sobra, m’omple d’amor i de vida”. A més a més que considera que, amb només un fill, és més fàcil trobar temps per a tu.
Anabel Pantoja no vol donar el “sí, vull” a la seva parella
El presentador de Badalona ha aprofitat la transparència de la seva convidada per interessar-se sobre un altre tema, també sobre els seus plans de futur. Té ganes de passar per l’altar la neboda d’Isabel Pantoja? Doncs aquí també s’hi ha trobat una negativa: “No i no… Jo no, em quedo amb la meva nena i la meva família. Ja està”. Una argument en contra de fer aquest pas? Que organitzar una boda és “molt car”: “Vinga home… no, no”.
La vida íntima amb el David s’ha vist afectada per l’arribada del bebè? Fins a aquest nivell de confessions ha arribat en aquesta intervenció a televisió: “Estic molt enamorada d’ell, el que passa és que ara amb la nena… doncs clar, la cosa ara mateix està complicada”. A més a més, cal destacar que passen molts dies separats perquè ell viatja molt per feina.
Això sí, destaca que continuen junts malgrat les crítiques que van rebre quan es va quedar embarassada als pocs mesos d’haver començat la seva relació: “Deien que no arribaríem ni al primer mes i mira, aquí estem”. Tenen crisi, per això, “tots els dies”: “A mi qui em digui que no discuteix amb la parella quan té una nena d’un any i mig…”.
Una mica després, Anabel Pantoja ha volgut col·locar Jorge Javier a primera línia i també li ha preguntat, directament, si ell vol casar-se i tenir fills: “Mai no he volgut casar-me i tampoc tenir fills. Això de voler ser pare només em va durar un cap de setmana”, ha reconegut entre riures. Una entrevista que ha servit als més tafaners per obtenir informació sobre ells.