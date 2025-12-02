Anabel Pantoja ha tancat aquest cap de setmana una etapa televisiva que suposa el retorn als platós, això sí, allunyada de les tertúlies del cor com havia fet fa uns anys a Sálvame. Telecinco va decidir fitxar-la a Bailando con las estrellas, un concurs en què els famosos fan parella amb ballarins professionals que gala rere gala van quedant eliminats. En aquest final, celebrada el passat dissabte, Anabel Pantoja s’enfrontava a Jorge González, Nerea Rodríguez i Nona Sobo, però la neboda d’Isabel Pantoja ha estat un dels perfils que ha rebut bona part de les crítiques que l’han acusat de “tongo” per ser una de les finalistes. Com ha reaccionat als comentaris que ha rebut per formar part de la final del programa?
Anabel Pantoja es pronuncia després de les acusacions de ‘tongo’ a ‘Bailando con las estrellas’
Des que la influencer va anar acostant-se a la final del concurs, ha rebut comentaris i crítiques de tota mena perquè consideraven que no era una de les millors candidates respecte a les altres concursants. De fet, va pronunciar-se obertament fa unes setmanes després d’una actuació que va posar contra les cordes dues de les concursants que els espectadors consideraven de les millors de l’edició. “Alguns no entendran per què segueixo en el programa, quan hi ha companys que ballen el triple millor que jo. Ahir me’n vaig anar molt trista a casa. No m’agradaria fotre el somni d’algú, per ocupar un lloc que molts pensessin que no em correspon. Us juro que si fos per mi, jo estaria ja veient-ho tot des de casa, però vull creure que els vots que mai m’ha donat el jurat, me’ls està donant el públic que ens veu des de casa cada dissabte”, va declarar.
Tot i que el guanyador de l’edició ha estat el cantant Jorge González, hores abans de la gran final la cosina de Kiko Rivera va sincerar-se en una entrevista amb El Televisero sobre aquestes acusacions de “tongo” o la similitud amb Belén Esteban, que va guanyar Mira quién baila, que en el seu cas va aconseguir la victòria gràcies al televot. “Tots els finalistes tenen molt bon nivell, em veia molt lluny d’ells”, explica. Es considera una molt bona companya tot i que “s’ha sentit mig abandonada” i no ha rebut “allò que donava” cap als altres.
I què en pensa del fet que la comparin amb Belén Esteban perquè ha aconseguit arribar a la final gràcies als vots dels espectadors. Anabel Pantoja ho considera “un honor” i es queixa d’aquells que l’acusen d’aconseguir el seu lloc al concurs per ser d’una família tan coneguda com el clan Pantoja. “La gent que considera que soc aquí per tongo, per ser neboda o perquè m’han posat aquí, que es prenguin una til·la. Tothom mereix una oportunitat en aquesta vida i no ha de guanyar sempre la persona perfecta amb mesures perfectes”, declara.
Com ha rebut les crítiques del jurat?
Un altre dels aspectes que ha tractat en aquesta entrevista ha estat les crítiques i els comentaris del jurat. Creu que la tenien una mica encasellada “en un carril” perquè els seus companys podien fer “piruetes” o ballar d’una altra forma i ja consideraven que la seva coreografia no era tan potent. “Les coses que m’ha dit Julia m’han afectat d’una manera o una altra, però després no m’ho emporto a casa, me’n vaig feliç perquè el meu xicot, la meva mare, la meva família i Álvaro [el seu ballarí] se senten orgullosos de mi i jo feliç”, exposa. També ha parlat de la seva tieta Isabel Pantoja, que està “molt contenta” de veure-la al programa i que “es diverteix molt” quan la veu.
En una publicació a les xarxes socials, Álvaro Cuenca, el ballarí de la tertuliana, ha dedicat unes paraules cap al programa i la seva companya de pista. “Et vaig dir el primer dia amb el teu cor molt vulnerable que t’ajudaria i t’agafaria de la mà fins a l’últim dia, reconec que no sempre he estat fort… però com tu dius, no som robots”, ha escrit en el post. “Quin luxe tenir-te en la vida, quina sort tenen de comptar amb tu i que bonic és quan estàs envoltada dels que et defineixen”, s’ha sincerat.
En tot cas, Anabel Pantoja tanca un capítol en un moment personal complicat en què augmenten els rumors després de la tensió familiar en el primer aniversari de la seva filla, en què algunes revistes del cor assenyalen que el seu xicot i la mare no tenen una relació gaire bona. “No van saludar-se, no van parlar-se i no van fer-se cap foto. La comunicació entre ells és nul·la“, va explicar el director de la revista Lecturas. Ara per ara, caldrà esperar quin serà el seu pròxim projecte professional.