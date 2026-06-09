Júlia Palacios, farmacèutica, menja gelat per plaer, no pel seu “absurd” contingut proteic

Mantenir la línia durant els mesos de calor s’ha convertit en una autèntica batalla campal dins del supermercat. Les estanteries estan inundades d’opcions que prometen ajudar-te a lluir tauleta de xocolata sense renunciar al plaer.
Milions de persones omplen els seus carrets amb productes que llueixen etiquetes cridaneres plenes de promeses saludables. No obstant això, l’obsessió per consumir proteïnes a totes hores ens està cegant per complet davant d’una realitat nutricional bastant incòmoda. (Sí, nosaltres també vam comprar aquesta tarrina pensant que feiem el negoci del segle).
La trampa darrere del dolç saludable
Una coneguda experta en farmàcia i nutrició ha encès les xarxes socials amb un veredicte que ha assegut fatal a la indústria alimentària. El seu anàlisi directe qualifica la moda del gelat proteic com una absoluta absurditat comercial.
L’estudi pormenoritzat dels ingredients revela que aquests productes utilitzen el màrqueting del benestar per ocultar mancances flagrants. Els consumidors paguen fins al triple per un producte que promet millorar el seu rendiment físic però que ascundeix un processat brutal.
Les dades demostren que el veritable problema radica en la falsa sensació de seguretat que generen aquests postres en el consumidor mitjà. Creure que un aliment és saludable t’empeny de forma inconscient a devorar el doble de quantitat sense remordiments.
Les xarxes s’han omplert de debats encesos entre defensors del fitness i professionals de la salut pública. La conclusió mèdica és clara: estem substituint aliments reals per ultraprocessats cars amb una disfressa brillant.
La lletra petita de l’envàs amaga una dada preocupant, ja que molts d’aquests gelats substitueixen el sucre per polialcohols que, consumits en excés, provoquen gasos, inflor abdominal severa i alteren la microbiota intestinal en poques hores.
Per què el teu cos no necessita aquest invent
La proteïna, a diferència del que ens venen els influencers de gimnàs, ha de procedir de fonts biològiques senceres i de qualitat. El cos humà absorbeix de forma òptima els aminoàcids quan van acompanyats de les seves matrius naturals corresponents.
Introduir proteïnes de serina de baixa qualitat en una base d’aigua, edulcorants artificials i espessidors industrials no és una bona idea. Els fabricants aconsegueixen una textura passable a costa d’inflar el producte com aditius químics innecessaris.
La tarrina de moda amb prou feines aporta uns 20 grams de proteïna per envàs complet, una quantitat ridícula si la comparem amb aliments tradicionals. Un simple ou bullit o una llauna de tonyina al natural ofereixen millor perfil nutricional per una fracció del seu preu.
El benefici per a la teva massa muscular és pràcticament inexistent si la teva dieta global no està ben estructurada des de l’esmorzar. Consumir aquest postre per la nit només afegeix calories buides al teu còmput diari abans d’anar a dormir.
La radiografia química del postre de moda
Com aconsegueixen les marques vendre un producte congelat sense greix ni sucre i que segueixi sabent a xocolata o vainilla? La resposta es troba en els laboratoris de la indústria química alimentària, especialista en dissenyar sabors artificials ultra-palatables.
Un equip de farmacèutics independents va analitzar els components de les marques més venudes a Espanya. Van descobrir que el primer ingredient real a la llista sol ser aigua reconstituïda, seguida d’una amalgama de goma xantana i edulcorants potents.
Les mesures demostren que aquests gelats manquen dels àcids greixos essencials que sí posseeixen els lactis sencers tradicionals. En eliminar el greix per complet, el cos es queda amb gana tot just trenta minuts després d’acabar l’última cullerada.
La sacietat que promet el màrqueting és un miratge tèrmic provocat pel volum d’aire injectat en el procés de congelació. Estàs pagant a preu d’or un pot d’aire congelat amb sabor a edulcorant químic artificial.
La connexió amb l’ansietat pel dolç
Aquest fenomen comercial guarda una relació directa amb els trastorns d’ansietat pel menjar que pateix la societat actual. Intentar enganyar el cervell amb substituts hiperdolços però buits d’energia real només empitjora les coses a llarg termini.
La necessitat de rebre glucosa real fa que el teu cervell activi alertes de gana extrema poques hores després de consumir aquests edulcorants. El cercle viciós de la restricció i l’atracó s’alimenta directament d’aquests productes falsament etiquetats com a saludables.
Els dietistes més prestigiosos d’Europa ja estan eliminant aquests postres dels plans d’alimentació dels seus pacients de forma dràstica. Les consultes de nutrició confirmen que els clients que abusen de lo industrial no aconsegueixen baixar de pes de forma sostenible.
La dependència del sabor ultra-dolç atrofia el teu paladar de forma progressiva, impedint que gaudeixis del sabor natural d’una peça de fruita fresca. El sistema alimentari actual ens prefereix addictes a les seves etiquetes de colors abans que educats a la cuina tradicional.
El temps juga en contra de la teva butxaca i de la teva salut digestiva si sigues caient en les trampes del màrqueting de passadís. Les neveres dels supermercats seguiran inventant necessitats setmanals per buidar els teus comptes mentre tu busques el cos perfecte.
La propera vegada que passis per la secció de congelats i sentis la temptació d’agafar la tarrina miraculosa, pensa-ho dues vegades. Pot ser que la solució per calmar les ganes de dolç no sigui un ultraprocessat de laboratori, sinó aprendre a gaudir d’un bon iogurt natural amb fruita de temporada. Estem preparats per deixar de consumir menjar de mentida i tornar als aliments de veritat?