Anabel Pantoja ha cerrado este fin de semana una etapa televisiva que supone el regreso a los platós, eso sí, alejada de las tertulias del corazón como había hecho hace unos años en Sálvame. Telecinco decidió ficharla para Bailando con las estrellas, un concurso en el que los famosos hacen pareja con bailarines profesionales que gala tras gala van quedando eliminados. En esta final, celebrada el pasado sábado, Anabel Pantoja se enfrentaba a Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo, pero la sobrina de Isabel Pantoja ha sido uno de los perfiles que ha recibido buena parte de las críticas que la han acusado de «tongo» por ser una de las finalistas. ¿Cómo ha reaccionado a los comentarios que ha recibido por formar parte de la final del programa?

Desde que la influencer se fue acercando a la final del concurso, ha recibido comentarios y críticas de todo tipo porque consideraban que no era una de las mejores candidatas respecto a las otras concursantes. De hecho, se pronunció abiertamente hace unas semanas después de una actuación que puso contra las cuerdas a dos de las concursantes que los espectadores consideraban de las mejores de la edición. «Algunos no entenderán por qué sigo en el programa, cuando hay compañeros que bailan el triple mejor que yo. Ayer me fui muy triste a casa. No me gustaría fastidiar el sueño de alguien, por ocupar un lugar que muchos piensan que no me corresponde. Os juro que si fuera por mí, yo estaría ya viéndolo todo desde casa, pero quiero creer que los votos que nunca me ha dado el jurado, me los está dando el público que nos ve desde casa cada sábado», declaró.

Aunque el ganador de la edición ha sido el cantante Jorge González, horas antes de la gran final la prima de Kiko Rivera se sinceró en una entrevista con El Televisero sobre estas acusaciones de «tongo» o la similitud con Belén Esteban, que ganó Mira quién baila, que en su caso consiguió la victoria gracias al televoto. «Todos los finalistas tienen muy buen nivel, me veía muy lejos de ellos», explica. Se considera una muy buena compañera aunque «se ha sentido medio abandonada» y no ha recibido «aquello que daba» hacia los demás.

¿Y qué piensa del hecho de que la comparen con Belén Esteban porque ha conseguido llegar a la final gracias a los votos de los espectadores? Anabel Pantoja lo considera «un honor» y se queja de aquellos que la acusan de conseguir su lugar en el concurso por ser de una familia tan conocida como el clan Pantoja. «La gente que considera que estoy aquí por tongo, por ser sobrina o porque me han puesto aquí, que se tomen una tila. Todos merecen una oportunidad en esta vida y no tiene que ganar siempre la persona perfecta con medidas perfectas», declara.

¿Cómo ha recibido las críticas del jurado?

Otro de los aspectos que ha tratado en esta entrevista ha sido las críticas y los comentarios del jurado. Cree que la tenían un poco encasillada «en un carril» porque sus compañeros podían hacer «piruetas» o bailar de otra forma y ya consideraban que su coreografía no era tan potente. «Las cosas que me ha dicho Julia me han afectado de una manera u otra, pero después no me lo llevo a casa, me voy feliz porque mi chico, mi madre, mi familia y Álvaro [su bailarín] se sienten orgullosos de mí y yo feliz», expone. También ha hablado de su tía Isabel Pantoja, que está «muy contenta» de verla en el programa y que «se divierte mucho» cuando la ve.

En una publicación en las redes sociales, Álvaro Cuenca, el bailarín de la tertuliana, ha dedicado unas palabras hacia el programa y su compañera de pista. «Te dije el primer día con tu corazón muy vulnerable que te ayudaría y te cogería de la mano hasta el último día, reconozco que no siempre he sido fuerte… pero como tú dices, no somos robots», ha escrito en el post. «Qué lujo tenerte en la vida, qué suerte tienen de contar contigo y qué bonito es cuando estás rodeada de los que te definen», se ha sincerado.

En todo caso, Anabel Pantoja cierra un capítulo en un momento personal complicado en el que aumentan los rumores tras la tensión familiar en el primer aniversario de su hija, en el que algunas revistas del corazón señalan que su chico y la madre no tienen una relación muy buena. «No se saludaron, no se hablaron y no se hicieron ninguna foto. La comunicación entre ellos es nula», explicó el director de la revista Lecturas. Por ahora, habrá que esperar cuál será su próximo proyecto profesional.