Kiko Rivera vuelve a ser uno de los protagonistas de la actualidad. Después de años en un segundo plano, alejado de los platós y programas del corazón y con las batallas familiares llevadas con cierto hermetismo, la bomba que ha supuesto el divorcio con Irene Rosales lo ha vuelto a poner bajo la mirada mediática. A finales del verano el matrimonio anunciaba públicamente que rompían su relación después de una década y habiendo formado una familia. Los detalles iban saliendo a la luz: los problemas personales del hijo de Isabel Pantoja, las adicciones, la vida nocturna y un amor cada vez más disipado.

Al mismo tiempo que Irene Rosales compartía entrevistas en programas como Y ahora Sonsoles en los que se sinceraba sobre el divorcio y dejaba medianamente bien parado a Kiko, él volvía a Telecinco después de tres años con una entrevista exclusiva admitiendo infidelidades y actitudes cuestionables. Pocos días después de esta primera entrevista, el programa De Viernes lo recuperaba para revivir un episodio durísimo con su hermana Isa. Una confesión sobre el episodio de la manguera que sacó la parte más vulnerable del DJ. Ahora, una psicóloga analiza su estado actual y el cambio de actitud que se ha visto en la televisión.

¿Qué ha dicho Kiko Rivera en su última entrevista? | Telecinco

¿Cómo vive Kiko Rivera su situación actual? Una experta da los detalles

Kiko Rivera vive un momento personal de cambios: un divorcio con Irene Rosales, madre de sus dos hijas, una propuesta de reconciliación con Isa Pantoja tras disculparse públicamente y la exposición de sus errores en la televisión. La revista Diez Minutos ha hablado con la psicóloga Leticia Martín sobre cómo está gestionando Kiko el momento actual, teniendo en cuenta que «detrás del personaje hay una persona real«. «Reconocer la propia fragilidad no es un acto de debilidad, sino de valentía», indica la especialista.

Irene Rosales habla de los momentos más duros del matrimonio con Kiko Rivera | Antena 3.

Kiko Rivera es un personaje público, y lo era antes de todas sus polémicas. Ser hijo de Isabel Pantoja conlleva una exposición de por vida y saber gestionarlo es incluso más importante que buscar hacerse un nombre en el mundo de los famosos. Aun así, la experta apunta que a menudo «se olvida que detrás de los focos hay personas reales atravesando momentos confusos y emociones que no saben gestionar«. «En los últimos tiempos, Kiko ha mostrado una actitud más pausada, más reflexiva. Sus palabras, menos impulsivas que en el pasado, sugieren que está revisando aspectos profundos de su vida», indica en la citada revista. ¿Cómo ha llegado a este punto? Según explica, estas introspecciones aparecen cuando la persona se encuentra en un punto o «límites emocionales» en los que necesita «entenderse mejor» de manera que pueda avanzar o superar los problemas.

Los problemas familiares

La relación del clan Pantoja lleva años rota. Con su madre tiene muy mala relación y las últimas apariciones públicas con Isa Pantoja señalan que los hermanos se encuentran en dos puntos diferentes. La última aparición pública de Kiko, sin embargo, demuestra un ligero cambio. Sus disculpas tras ver el video en el que Isa Pantoja se rompía por completo relatando lo que pasó hace años en Cantora -Kiko la habría mojado completamente con una manguera tras un conflicto familiar-, parece que podrían ser la primera semilla para la reconciliación. «Cuando los lazos familiares se rompen, normalmente hay detrás un cúmulo de expectativas no cumplidas», explica Martín. Por lo tanto, apunta que el acercamiento entre ellos, más allá de ser un evento mediático, «podría tener un impacto emocional profundo en su propio bienestar». Eso sí, para reconciliarse hace falta «tiempo, madurez y una voluntad sincera» para arreglar todo lo que ha pasado entre ellos. ¿Kiko habrá llegado a este punto?

¿Habrá reconciliación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja? | Europa Press

Hablar del matrimonio públicamente

Una de las críticas que ha recibido Kiko ha sido la manera en que ha hablado públicamente del divorcio. Aunque admitió que había sido infiel, y que Irene lo había perdonado, dejó entrever con sus declaraciones que la nueva relación de su ex había comenzado «muy deprisa». La psicóloga apunta que hablar públicamente de la separación «no es fácil» pero que las declaraciones «Transmite la necesidad de comprender qué vive ahora». «Da la sensación de que Kiko Rivera está atravesando una etapa de transición. Un momento que, si lo vive desde la autenticidad y con el apoyo profesional que ha trasladado que tiene, podría convertirse en un antes y un después». Habrá que estar atentos para saber si esto ocurre y pronto veamos una versión renovada del hijo más mediático de la cantante.