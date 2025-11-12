Kiko Rivera ha pasado de vivir con un perfil bajo y alejado del mundo de la televisión, a protagonizar una entrevista muy polémica en el programa De Viernes de Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja decidió que había llegado el momento de hablar después de que saliera a la luz la noticia de su divorcio con Irene Rosales. El DJ no ha querido dejar ningún tema abierto y ha abordado las polémicas que han marcado sus últimos años: la separación con Irene, las infidelidades, la adicción a las drogas y la mala relación con el clan Pantoja. Hace tiempo que la enemistad entre Kiko, Isa e Isabel Pantoja es una realidad, pero parece que Kiko ha abierto la puerta a reconciliarse con su hermana pequeña. ¿Cómo lo está gestionando ella?

Kiko Rivera decidió romper su promesa pasando por el programa De Viernes el pasado 7 de noviembre. El DJ decidió hablar abiertamente sobre el divorcio con Irene Rosales, a pesar de que antes había asegurado que no vendería su historia a ningún plató. No es el único tema que abordó y uno de los capítulos que abrió fue la nula relación con su hermana. Uno de los momentos más difíciles que ha vivido con Kiko lo relató hace unos años en la televisión, donde explicaba que su hermano la había mojado con una manguera de agua semidesnuda para castigarla. Kiko, en esta entrevista, recordó el episodio y se disculpó.

¿Cómo ha gestionado esta herida que se ha reabierto? Desde la revista Lecturas han recogido unas imágenes en las que se ve a Isa Pantoja muy afectada tras volver a estar bajo el foco a raíz de la entrevista. Luis Pliego, director de la citada revista, ha hablado sobre estas imágenes publicadas en el reportaje. «Son imágenes de Isa Pantoja rompiéndose en brazos de su marido Asraf durante la grabación de su talent show, DecoMasters«, explica.

La influencer parece que todavía está digiriendo esta exposición y que salgan a la luz episodios muy duros de su vida. «Esto fue a las 12 del mediodía durante una pausa. Ella tuvo que detener la grabación. En las imágenes la vemos llorar, romperse varias veces y Asraf calmándola». Alexia Rivas, colaboradora de Telecinco y amiga de Isa Pantoja, ha explicado que todavía no habría visto la entrevista completa. «No piensa dar un paso adelante, no piensa perdonar a su hermano», apuntan. «Alexia, no he visto la entrevista completa porque necesito estar tranquila para verla y ahora estoy trabajando muchas horas. Necesito estar tranquila porque me afecta», ha explicado la colaboradora sobre su conversación con la hermana de Kiko.

Isa Pantoja se encuentra en una etapa vital muy especial después de ser madre de su segundo hijo, el primero con Asraf Beno. Habrá que esperar para ver si las palabras de Kiko han hecho efecto y si habrá reconciliación próximamente.