Kiko Rivera será el protagonista esta noche del programa De Viernes. La noticia del divorcio con Irene Rosales ha estado muy presente en las últimas semanas y la colaboradora de televisión ha ocupado más de una portada de las revistas del corazón y entrevistas televisivas como el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. Desde entonces Kiko Rivera ha mantenido un perfil bajo, enfocado en su carrera como DJ y tratando de mantener la promesa de no volver a pasar por un plató de televisión a vender su vida. Parece, sin embargo, que esta promesa se ha roto porque este viernes 7 de noviembre a las 22:00 estará en el programa ¡Viernes! de Telecinco en su primera entrevista desde el divorcio. ¿Qué contará el hijo más polémico de Isabel Pantoja?

Los titulares más impactantes de la próxima entrevista de Kiko Rivera

Desde el programa de Telecinco saben que la entrevista con el hermano de Isa Pantoja es un bombón y hasta antes de la emisión han compartido algunas de las escenas y titulares más explosivos que formarán parte del retorno televisivo de Kiko Rivera. ¿Qué contará? ¿Se sincerará sobre la ruptura y sus hábitos? ¿Cuál ha sido el detonante y por qué ahora, después de tres años alejado de los platós, ha decidido que era el momento de conceder esta entrevista? El primer adelanto promete un buen show por parte de Kiko Rivera. «La vida me ha cambiado bastante, creo que a mejor. Han sido tres o cuatro años sin salir en ningún medio de comunicación del corazón y me han dicho de todo. He llorado, he sufrido e incluso se me ha dicho maltratador, quizá por unas declaraciones que no eran las correctas». ¿Su justificación para ofrecer la entrevista? Quiere demostrarse a sí mismo y a los demás «que las personas pueden mejorar y madurar».

De no querer hablar a conceder una entrevista en ‘prime time’ en Telecinco

Cuando salió a la luz la noticia del divorcio con Irene Rosales, Kiko publicó un comunicado en su perfil de Instagram -una publicación que borró completamente al igual que todas las otras publicaciones- en el que dejaba claro que no vendería ninguna exclusiva sobre el tema y que tampoco iría a la televisión a hablar de ello. «Me ha costado mucho llegar a esta paz mental y, por eso, hoy escribiré estas palabras y luego comenzaré a adaptarme a mi nueva vida«. Parece, sin embargo, que ha llegado el momento de escuchar su versión.

Qué explicará Kiko Rivera en su próxima entrevista? | Telecinco

Los titulares sobre el divorcio son potentes. Irene ha protagonizado más de una entrevista en varias revistas como Semana o Lecturas, en las que aclaraba que «nunca había sido infiel a Kiko» y que «no tenía nada que ocultar». «Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa», explicó. En el pequeño avance del programa que se podrá ver esta noche, Kiko entona el mea culpa y admite errores en su matrimonio. «Mi matrimonio se ha ido desgastando hasta el punto que parecíamos compañeros de piso», «No me siento orgulloso de haberle sido infiel, pero Irene me ha perdonado». En este sentido, coincide con su exesposa, que hace unos días explicaba que la relación entre ambos hacía mucho tiempo que se había desgastado, también porque ella había tenido que tapar muchos escándalos y problemas de Kiko, como la lucha contra las adicciones. «La relación estaba rota, ese deseo, esas ganas de estar, ya no existían… Incluso, me atrevo a decir que me llega a molestar su presencia», explicará Kiko en la entrevista.

¿Qué impacto emocional puede sufrir Irene Rosales después de esta entrevista?

Aunque Irene Rosales ha rehecho su vida después del divorcio y ha encontrado el amor de nuevo con Guillermo, las confesiones y los titulares que dará Kiko Rivera podrían generar algún efecto en su exesposa. Desde la revista Semana hablan con una psicóloga para analizar el impacto emocional que podría tener la entrevista en la vida de la colaboradora de televisión. «Se puede producir una reactivación del duelo al ver a Kiko hablar públicamente sobre su relación», explica la psicóloga Lara Ferreiro. De hecho, apunta que el relato de Kiko, en caso de que deje a Irene en una posición incómoda, podría hacer que sienta «tristeza, culpa, ira o reviva situaciones que fueron fruto del conflicto» con quien es ahora su expareja. «Podría llegar a vivir como una especie de traición ver a Kiko airear detalles de su vida privada en televisión”.

Irene Rosales saca a la luz los motivos reales del divorcio de Kiko Rivera | Europa Press

En el caso de Kiko, volver a sentarse en un plató de televisión significa «la ruptura total», también con la decisión «de alejarse» que compartió una vez se supo el divorcio. «Posiblemente se despierta una dicotomía entre víctima y verdugo». Sea como sea, habrá que esperar unas horas para saber las historias que cuenta Kiko en su regreso televisivo.