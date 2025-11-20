Kiko Rivera tiene nueva pareja tras el divorcio, una agente de policía

Kiko Rivera ha rehecho su vida sentimental después del divorcio deIrene Rosales, unos papeles que aún no están firmados. Ahora que ve que ella se muestra enamorada del nuevo novio a través de Instagram, él no ha querido ser menos y está hablando a todos de la chica con quien pasa la gran mayoría del tiempo ahora que está soltero. Si hacemos caso a las primeras informaciones que han llegado a las revistas del corazón, la nueva ilusión del DJ se trataría de una agente de policía.

La revista Semana ha sacado a la luz una fotografía de Kiko bien acompañado, pensando que era ella y que esto permitiría que pusiéramos cara -aunque bajo unas gafas de sol- a la rubia que dicen que lo habría cautivado. Esta chica está siendo un pilar fundamental en su vida, ella y el novio que es amigo de Kiko. La cosa es que no es su pareja, la de la foto, sino la novia de uno de sus mejores amigos. Esto no significa que sea mentira lo que dicen, simplemente que aún no se ha obtenido ninguna instantánea de la parejita.

Kiko Rivera y su nueva amiga especial, fotografiados por los paparazzi | Semana

¿Qué se sabe de la nueva novia de Kiko Rivera?

El programa de Telecinco El tiempo justo ha dado detalles sobre la incipiente relación que sí ha iniciado: «Kiko está muy ilusionado, tiene una nueva pareja. Es una persona que se dedica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una mujer policía«. La suya sería una relación «estabilizada» porque el hijo de Isabel Pantoja está hablando de ella en su entorno y también con gente con la que no tiene tanta confianza. Algunos colaboradores han destacado, de hecho, que por sus movimientos resulta más que evidente que Kiko tiene «muchas ganas» de que se sepa públicamente que ha iniciado una nueva historia de amor: «Está normalizando hablar de ella».

Algunos colaboradores no acaban de creer que haya un amor real, sino más bien ganas de no querer ser menos que Irene: «Aquí hay estrategia para que sigan hablando de él», se aventuran a decir algunos. De momento, no se sabe cómo se llama la chica o cuánto tiempo llevan juntos. Conociendo a Kiko, no pasará mucho tiempo hasta que la presente en sociedad oficialmente. ¿Hablará sobre ella y su amor en algún programa de televisión? No sería de extrañar. En el último comunicado que ha publicado, dice que no actuará de la misma manera que hizo antes: «He tropezado, he fallado, he perdido el tiempo… pero también he aprendido. Y os prometo una cosa, no repetiré los mismos errores«.

Kiko Rivera rehace su vida tras el divorcio de Irene Rosales | Telecinco

De hecho, Kiko Rivera aseguró, en su momento, que no hablaría con los medios de comunicación sobre su separación. Pues ni siquiera un mes tardó en aparecer en televisión, cuando se tragó sus palabras tras aceptar la oferta de ¡De viernes! de protagonizar dos entrevistas explosivas en dos semanas consecutivas.

Aquí, reconoció entre otros titulares bomba que su convivencia con Irene fue realmente complicada al final: “Fue muy difícil porque teníamos que fingir para que las niñas no lo notaran… En algún momento me pregunté si estaba haciendo lo correcto, pero ahora lo tengo claro”. Kiko se ha abierto con total sinceridad ante el psicólogo y esto le habría ayudado a comprobar todos los errores que cometían en su relación: “A veces tienes que dejar ir a la otra persona para que sea feliz. Empecé a ver mi relación con otros ojos y en el último viaje familiar a Menorca lo terminé de confirmar”.