Una de fría y una de caliente para Kiko Rivera. El DJ y probablemente el hijo más polémico de Isabel Pantoja parece que cerrará el 2025 con un nuevo amor tras el inesperado divorcio con Irene Rosales. Kiko Rivera y la colaboradora televisiva que durante una década había sido su esposa anunciaron el pasado mes de agosto que separaban sus caminos. Una decisión sorprendente y sin previo aviso que planteaba muchas preguntas sobre su relación. ¿Qué les había pasado? ¿Los excesos y el estilo de vida de Kiko habían colmado el vaso? ¿Irene había descubierto alguna nueva infidelidad?

Semanas más tarde, Irene concedía su primera entrevista rompiendo su silencio y revelando por qué había terminado su historia de amor. «Nunca he sido infiel a Kiko Rivera y no tengo nada que ocultar. Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa», explicó en una conversación con la revista Semana. Ahora que ella ha rehecho su vida con Guillermo, con quien publica contenido en las redes sociales demostrando que la etapa con el hijo de la cantante está más que terminada, Kiko Rivera ha anunciado su nueva ilusión.

Kiko Rivera, enamorado de nuevo: ¿quién es ella?

Como decíamos, Irene ha rehecho su vida y se la ve de lo más feliz. Debe haber sido complicado convivir con los problemas que ha sufrido Kiko los últimos años, sumado a la exposición mediática que supone estar casada con un miembro del clan Pantoja. Hace unas semanas las revistas del corazón sorprendían con una fotografía en la que se podía ver a Kiko Rivera de compras con una chica rubia con quien pasaba buena parte de su tiempo, pero nada más allá de eso. Resulta que era la novia de un buen amigo del DJ, y se han convertido en sus grandes pilares tras el divorcio. Ahora bien, Kiko también ha rehecho su vida y ahora ha decidido confirmar lo que se hablaba a través del mundo del corazón. El programa El tiempo justo dio los primeros detalles de esta nueva relación. «Kiko está muy ilusionado, tiene una nueva pareja. Es una persona que se dedica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una mujer policía», explicaron. Una relación que sería «seria», teniendo en cuenta que ya ha hablado de ella con su entorno.

Justo cuando quedan muy pocas horas para despedir su año, ha decidido confirmar los rumores y anunciar que está ilusionado de nuevo. En una fotografía temporal que ha publicado en su perfil de Instagram ha compartido un breve texto proclamando su amor a los cuatro vientos y con las manos agarradas con su novia.

Kiko Rivera anuncia su nueva ilusión tras el divorcio con Irene Rosales | Instagram

La declaración de amor de Kiko Rivera

Kiko ha querido endulzar la noticia y además de poner un adhesivo brillante de color rosa que dice «I love you» y dedicarle su nueva canción Pa ti na má -el romanticismo aún está vivo-, ha escrito un texto para la afortunada. «No esperaba encontrar nada, solo seguía mi camino sin buscar respuestas. Pero entonces llegaste tú, y entendí que el destino a menudo sorprende: se encontró con mi vida la mejor persona del mundo«, se puede leer en esta declaración pública.

Unas horas después de publicar esta primera fotografía, Kiko ha decidido no esconderse y ha colgado la primera foto con su novia, acompañada de un texto bien largo. «No hay mejor manera de acabar el año y comenzar uno nuevo que haber crecido de verdad. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una manera de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico», ha escrito el hijo de Isabel Pantoja.

«Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero intentaremos continuar haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos. Y a mis queridos amigos de la prensa, no la agobiéis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo», ha pedido.

Probablemente ha sido uno de los mejores y los peores de su vida. Más allá del divorcio con Irene Rosales, ha aprovechado el boom mediático para volver a la actualidad del corazón. A pesar de decir que no vendería la separación en ningún plató de televisión, ha protagonizado un par de entrevistas explosivas del programa De viernes dos semanas consecutivas. Aquí reconoció algunas situaciones de la convivencia con Irene que eran complicadas. En todo caso, llama la atención que Kiko saque a la luz esta declaración de amor justo cuando hoy ha salido la portada de la revista Diez Minutos en la que se le puede ver de buen rollo con Guillermo, el nuevo novio de su exesposa, donde coincidieron durante la celebración del cumpleaños de su hija Ana.

Kiko Rivera coincide con Irene Rosales y el nuevo novio de su ex | Diez Minutos

Si realmente el ex y el nuevo novio se llevan bien, mucho mejor para Irene. Pero, aun así, el movimiento de Kiko no deja de ser curioso. ¿Querrá demostrar algo después de salir estas imágenes? Habrá que esperar para ver cómo avanza la nueva relación.