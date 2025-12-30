Una de freda i una de calenta per a Kiko Rivera. El DJ i probablement el fill més polèmic d’Isabel Pantoja sembla que tancarà el 2025 amb un nou amor després de l’inesperat divorci amb Irene Rosales. Kiko Rivera i la col·laboradora televisiva que durant una dècada havia estat la seva dona anunciaven el passat mes d’agost que separaven els seus camins. Una decisió sorprenent i sense cap avís previ que posava molts interrogants sobre la seva relació. Què els havia passat? Els excessos i l’estil de vida de Kiko havien fet vessar el got? Irene havia descobert alguna nova infidelitat?
Setmanes més tard, Irene concedia la seva primera entrevista trencant el seu silenci i revelant per què s’havia acabat la seva història d’amor. “Mai no he estat infidel a Kiko Rivera i no tinc res a ocultar. El meu matrimoni s’ha trencat perquè he estat més mare que esposa”, va explicar en una conversa amb la revista Semana. Ara que ella ha refet la seva vida amb Guillermo, amb qui publica contingut a les xarxes socials demostrant que l’etapa amb el fill de la cantant està més que acabada, Kiko Rivera ha anunciat la seva nova il·lusió.
Kiko Rivera, enamorat de nou: qui és ella?
Com dèiem, Irene ha refet la seva vida i se la veu d’allò més feliç. Deu haver estat complicat conviure amb els problemes que ha patit Kiko els darrers anys, sumat a l’exposició mediàtica que suposa estar casada amb un membre del clan Pantoja. Fa unes setmanes les revistes del cor sorprenien amb una fotografia en què es podia veure Kiko Rivera de compres amb una noia rossa amb qui passava bona part del seu temps, però res més enllà d’això. Resulta que era és la xicota d’un bon amic del DJ, i s’han convertit en els seus grans pilars després del divorci. Ara bé, Kiko també ha refet la seva vida i ara ha decidit confirmar el que es parlava a través del món del cor. El programa El tiempo justo va donar els primers detalls d’aquesta nova relació. “Kiko està molt il·lusionat, té una nova parella. És una persona que es dedica als cossos i forces de seguretat de l’Estat, una dona policia”, van explicar. Una relació que seria “seriosa”, tenint en compte que ja ha parlat d’ella amb el seu entorn.
Tot just quan queden molt poques hores per acomiadar el seu any, ha decidit confirmar els rumors i anunciar que està il·lusionat de nou. En una fotografia temporal que ha publicat en el seu perfil d’Instagram ha compartit un breu text proclamant el seu amor als quatre vents i amb les mans agafades amb la seva xicota.
La declaració d’amor de Kiko Rivera
Kiko ha volgut ensucrar la notícia i a més a més de posar un adhesiu brillant de color rosa que posa “I love you” i dedicar-li la seva nova cançó Pa ti na má -el romanticisme encara es viu-, ha escrit un text per a l’afortunada. “No esperava trobar res, només segui el meu camí sense buscar respostes. Però llavors vas arribar tu, i vaig entendre que el destí sovint sorprèn: es va trobar amb la meva vida la millor persona del món“, es pot llegir en aquesta declaració pública. Ara per ara, encara no es coneixen més dades sobre la nova xicota del DJ, però tot apunta que Kiko començarà un any nou amb una il·lusió.
Probablement ha estat un dels millors i els pitjors de la seva vida. Més enllà del divorci amb Irene Rosales, ha aprofitat el boom mediàtic per tornar a l’actualitat del cor. Malgrat dir que no vendria la separació en cap plató de televisió, ha protagonitzat un parell d’entrevistes explosives del programa De viernes dues setmanes consecutives. Aquí va reconèixer algunes situacions de la convivència amb Irene que eren complicades. En tot cas, crida l’atenció que Kiko tregui a la llum aquesta declaració d’amor tot just quan avui ha sortit la portada de la revista Diez Minutos en què se’l pot veure de bon rotllo amb Guillermo, el nou xicot de la seva exdona, on van coincidir durant la celebració de l’aniversari de la seva filla Ana.
Si realment l’ex i el nou xicot es porten bé, molt millor per a Irene. Però, tot i això, el moviment de Kiko no deixa de ser curiós. Voldrà demostrar alguna cosa després de sortir aquestes imatges? Caldrà esperar per veure com avança la nova relació i si decideix presentar-la públicament aviat.