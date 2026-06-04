La neurocientífica Nazareth Castellanos desvela per què el cos sempre acaba manifestant les emocions intenses

Portes setmanes vivint a mil per hora, acumulant tensions i silenciant cada vegada que alguna cosa et fa mal per dins. I de sobte, sense previ avís, apareix aquest mal d’esquena inhabilitant o una migranya que et deixa fora de joc. (Sí, nosaltres també hem pensat que era només estrès passatger).
La ciència ha deixat de considerar les emocions i el cos com a ens separats. Existeix una connexió real, física i bioquímica que converteix els teus sentiments més intensos en els veritables arquitectes del teu estat de salut actual.
El mapa físic de les teves emocions
No és una metàfora. Quan experimentes una emoció intensa, el teu sistema nerviós activa una resposta de lluita o fugida. Si aquesta resposta es perllonga en el temps, el teu cos comença a manifestar símptomes que no tenen una causa orgànica aparent. És el que els experts anomenen la somatització.
El cos humà és un registre vivent de les nostres experiències. Si reprimim la ira, és probable que acumulem tensió a la mandíbula o a les espatlles. Si el que ignores és una tristesa profunda, és molt possible que el teu sistema immunitari comenci a flaquejar sense que entenguis per què.
Tip secret: La pròxima vegada que sentis una molèstia física, atura’t un segon i pregunta’t: “¿Què he estat sentint amb més intensitat en les últimes 48 hores?”. La resposta et sorprendrà.
Per què el teu cos és més honest que la teva ment?
La teva ment és experta a racionalitzar, justificar i amagar. El teu cos, en canvi, manca d’aquesta capacitat. Ell simplement reacciona. Les emocions intenses provoquen canvis en la producció de cortisol i adrenalina que, a llarg termini, poden alterar el funcionament dels teus òrgans.
No es tracta de viure en una bombolla de positivitat tòxica, sinó d’entendre que cada emoció té un cost fisiològic. Si no processos aquesta intensitat, si no li dónes sortida a través de la paraula, l’exercici o la teràpia, el teu cos es convertirà, inevitablement, en el contenidor de tot això que no has volgut gestionar.
L’estratègia del desbloqueig
La clau no és evitar sentir, sinó aprendre a transitar el que sentim abans que es converteixi en una dolència crònica. La neurociència suggereix que posar nom al que ens succeeix —la famosa etiqueta emocional— redueix dràsticament l’activació de l’amígdala cerebral.
Comença a observar els teus “petits” símptomes: aquesta opressió al pit, aquest malestar digestiu després d’una reunió difícil o la rigidesa en despertar. No són casualitats, són senyals de trànsit que el teu cos està col·locant al teu camí perquè canviïs de direcció abans que el motor es deteriori per complet.
Escoltar el cos requereix una pràctica diària de presència. T’havies plantejat mai que el teu dolor no és el problema, sinó el missatger intentant avisar-te que necessites un ajustament emocional urgent?