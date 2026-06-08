Luis Guillén, psicòleg: «Quan passa una cosa brusca com un ictus, l’impacte emocional s’assembla molt a un trauma»

Veure envellir els pares és un procés natural, però enfrontar-se a les primeres senyals que la seva ment ja no funciona com abans és una de les experiències més devastadores per a qualsevol fill. Ens consolem pensant que són simples despistes de l’edat mentre desviem la mirada amb por.
La rutina diària ens absorbeix per complet entre la feina, les obligacions i els problemes quotidians mentre ells, en silenci, comencen a perdre el fil de les converses. Vivim amb la d’en venda posada fins que un oblit greu o una reacció desmesurada ens obliga a mirar la realitat de cara.
(Sí, a nosaltres també se’ns encogeix el cor en admitir que el temps no perdona les persones que més estimem). El vertader desafiament actual no és l’envelliment físic, sinó aprendre a gestionar el declivi mental sense destruir la seva dignitat.
Existeix una tendència generalitzat a normalitzar certes conductes estranyes sota el còmode parany dels xacres de la vellesa. Tanmateix, confondre un despiste benigne amb l’inici d’una patologia neurodegenerativa és el primer gran error que cometen les famílies.
El prestigiós psicòleg Luis Guillén, especialista en Teràpia Focalitzada en l’Emoció de Psicopartner, acaba de publicar una sèrie de pautes que trenquen amb els enfocaments tradicionals de la gestió familiar actual. Aquest expert detalla amb precisió quirúrgica quins son els canvis de comportament que exigeixen una atenció immediata.
No estem analitzant conceptes mèdics abstractes ni teories impossibles d’aplicar en el dia a dia de la llar. Es tracta d’un mapa de ruta emocional i conductual dissenyat per protegir la salut dels majors i garantir la pau dins del nucli familiar.
Les alertes invisibles que la majoria de fills confonen
La clau per detectar l’inici del deteriorament cognitiu no es troba únicament en els grans oblits, com no recordar un nom o perdre les claus de casa de forma puntual. El vertader perill s’amaga en subtils alteracions de l’estat d’ànim i en una incapacitat progressiva per gestionar tasques quotidianes que abans dominaven.
A partir de certes edats, el cervell pot començar a experimentar canvis que afecten directament la presa de decisions complexes o la comunicació afectiva. Els fills solen etiquetar aquests errors com a caboneria o mal humor, quan en realitat són els primers símptomes d’una vulnerabilitat que costa assumir.
Observar com gestionen les tasques de la llar o la velocitat amb què resolen un imprevist ens dona les pistes més valuoses. Si notes que eviten certes interaccions o que es mostren inusualment frustrats amb el seu entorn, és el moment d’encendre totes les alarmes de protecció.
Heu de saber que el gran error dels familiars consisteix a exigir una fortalesa impossible i buscar que les coses tornin a ser exactament com abans. Aquesta actitud de negació només genera frustració, ansietat extrema i provoca que la persona s’aïlli encara més per ocultar les seves dificultats.
La intervenció primerenca no només ajuda a assimilar el cop mitjançant un procés de dol necessari per reestructurar les expectatives de futur. També permet reorganitzar l’entorn de manera consensuada per evitar crisis majors que posin en risc la seva integritat física.
La tècnica de l’acompanyament sense sobreprotecció
Per afrontar aquesta nova etapa vital no t’has de convertir en el cap dels teus pares ni tractar-los com si perdessin els seus drets de decisió de la nit al dia. Els experts en psicologia clínica insisteixen que la infantilització de l’ancià accelera el deteriorament de forma dramàtica i anul·la per complet la seva autoestima.
L’estratègia adequada consisteix a aplicar una supervisió invisible, permetent que continuïn prenent decisions sobre la seva vida quotidiana mentre tu assegures el perímetre. Has de simplificar les seves opcions diàries en lloc de substituir la seva voluntat per complet en les tasques de la casa.
El benefici principal d’aquest mètode és que redueix l’aparició de la frustració reactiva, un trastorn molt comú en majors que senten que perden el control. En mantenir-los integrats en la dinàmica familiar, estimulem el seu benestar emocional i millorem la seva qualitat de vida de forma notable.
Sabies que la preparació per afrontar una malaltia s’ha de planificar con la mateixa naturalitat amb què organitzem els estudis, la feina o la jubilació? Parlar obertament sobre com ens agradaria ser cuidats en el futur redueix dràsticament el patiment familiar a l’hora de prendre decisions difícils.
La xarxa de suport que els fills construeixin al seu voltant a través de la comunicació familiar i l’assessorament professional actua com un escut temporal imprescindible. Aquest escut necessita ser alimentat a diari amb interaccions afectives significatives i un repartiment equilibrat de les responsabilitats.
El perill invisible de la resistència al diagnòstic mèdic
La pior decisió que pots prendre avui mateix és retardar la consulta amb l’especialista per por a confirmar les teves pitjors sospites famili. El temps juga en contra de la salut mental i cada mes de negació és terreny que li regales a la incertesa sense lluitar.
La rigidesa familiar davant la necessitat de demanar ajuda professional sol cronificar l’estrès del cuidador principal, que acaba patint les conseqüències físiques del desgast. La finestra d’oportunitat per planificar el futur de manera consensuada i digna es tanca amb cada símptoma que decideixes ignorar.
(Creu-nos, assumir la situació aquesta mateixa setmana t’estalviarà decisions agòniques i doloroses en el futur pròxim). No es tracta de canviar el destí biològic dels teus pares, sinó d’assegurar que el camí que els queda per recórrer sigui lo més humà, tranquil i confortable possible.
La psicologia moderna ja ha demostrat que el diagnòstic precoç transforma per complet la vivència de la dependència dins de les llars. El poder d’oferir-los una vellesa protegida, respectuosa i lliure de tensions innecessàries està exclusivament en la teva capacitat de reacció.
Al cap i a la fi, l’amor cap als pares no es demostra ocultant la realitat, sinó mirant-la de cara amb la valentia necessària per buscar solucions reals. L’esforç que invertheixis avui a comprendre la seva ment canviant serà el major acte de gratitud que podràs retornar-los en la seva vida.
Vas a continuar pensant que només són despistes normals de l’edat o començaràs a protegir el benestar mental dels teus pares avui mateix?