Luis Guillén, psicólogo: «Cuando ocurre algo brusco como un ictus, el impacto emocional se asemeja mucho a un trauma»

Ver envejecer a los padres es un proceso natural, pero enfrentarse a las primeras señales de que su mente ya no funciona como antes es una de las experiencias más devastadoras para cualquier hijo. Nos consolamos pensando que son simples despistes de la edad mientras desviamos la mirada con miedo.

La rutina diaria nos absorbe por completo entre el trabajo, las obligaciones y los problemas cotidianos mientras ellos, en silencio, comienzan a perder el hilo de las conversaciones. Vivimos con la venda puesta hasta que un olvido grave o una reacción desmesurada nos obliga a mirar la realidad de frente.

(Sí, a nosotros también se nos encoge el corazón al admitir que el tiempo no perdona a las personas que más amamos). El verdadero desafío actual no es el envejecimiento físico, sino aprender a gestionar el declive mental sin destruir su dignidad.

Existe una tendencia generalizada a normalizar ciertas conductas extrañas bajo la cómoda trampa de los achaques de la vejez. Sin embargo, confundir un despiste benigno con el inicio de una patología neurodegenerativa es el primer gran error que cometen las familias.

El prestigioso psicólogo Luis Guillén, especialista en Terapia Focalizada en la Emoción de Psicopartner, acaba de publicar una serie de pautas que rompen con los enfoques tradicionales de la gestión familiar actual. Este experto detalla con precisión quirúrgica cuáles son los cambios de comportamiento que exigen una atención inmediata.

No estamos analizando conceptos médicos abstractos ni teorías imposibles de aplicar en el día a día del hogar. Se trata de un mapa de ruta emocional y conductual diseñado para proteger la salud de los mayores y garantizar la paz dentro del núcleo familiar.

Las alertas invisibles que la mayoría de hijos confunden

La clave para detectar el inicio del deterioro cognitivo no se encuentra únicamente en los grandes olvidos, como no recordar un nombre o perder las llaves de casa de forma puntual. El verdadero peligro se esconde en sutiles alteraciones del estado de ánimo y en una incapacidad progresiva para gestionar tareas cotidianas que antes dominaban.

A partir de ciertas edades, el cerebro puede empezar a experimentar cambios que afectan directamente la toma de decisiones complejas o la comunicación afectiva. Los hijos suelen etiquetar estos errores como terquedad o mal humor, cuando en realidad son los primeros síntomas de una vulnerabilidad que cuesta asumir.

Observar cómo gestionan las tareas del hogar o la velocidad con que resuelven un imprevisto nos da las pistas más valiosas. Si notas que evitan ciertas interacciones o que se muestran inusualmente frustrados con su entorno, es el momento de encender todas las alarmas de protección.

Debes saber que el gran error de los familiares consiste en exigir una fortaleza imposible y buscar que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes. Esta actitud de negación solo genera frustración, ansiedad extrema y provoca que la persona se aísle aún más para ocultar sus dificultades.

La intervención temprana no solo ayuda a asimilar el golpe mediante un proceso de duelo necesario para reestructurar las expectativas de futuro. También permite reorganizar el entorno de manera consensuada para evitar crisis mayores que pongan en riesgo su integridad física.

La técnica del acompañamiento sin sobreprotección

Para afrontar esta nueva etapa vital no debes convertirte en el jefe de tus padres ni tratarlos como si perdieran sus derechos de decisión de la noche a la mañana. Los expertos en psicología clínica insisten en que la infantilización del anciano acelera el deterioro de forma dramática y anula por completo su autoestima.

La estrategia adecuada consiste en aplicar una supervisión invisible, permitiendo que continúen tomando decisiones sobre su vida cotidiana mientras tú aseguras el perímetro. Debes simplificar sus opciones diarias en lugar de sustituir su voluntad por completo en las tareas del hogar.

El beneficio principal de este método es que reduce la aparición de la frustración reactiva, un trastorno muy común en mayores que sienten que pierden el control. Al mantenerlos integrados en la dinámica familiar, estimulamos su bienestar emocional y mejoramos su calidad de vida de forma notable.

¿Sabías que la preparación para afrontar una enfermedad debe planificarse con la misma naturalidad con que organizamos los estudios, el trabajo o la jubilación? Hablar abiertamente sobre cómo nos gustaría ser cuidados en el futuro reduce drásticamente el sufrimiento familiar a la hora de tomar decisiones difíciles.

La red de apoyo que los hijos construyan a su alrededor a través de la comunicación familiar y el asesoramiento profesional actúa como un escudo temporal imprescindible. Este escudo necesita ser alimentado a diario con interacciones afectivas significativas y un reparto equilibrado de las responsabilidades.

El peligro invisible de la resistencia al diagnóstico médico

La peor decisión que puedes tomar hoy mismo es retrasar la consulta con el especialista por miedo a confirmar tus peores sospechas familiares. El tiempo juega en contra de la salud mental y cada mes de negación es terreno que le regalas a la incertidumbre sin luchar.

La rigidez familiar ante la necesidad de pedir ayuda profesional suele cronificar el estrés del cuidador principal, que acaba sufriendo las consecuencias físicas del desgaste. La ventana de oportunidad para planificar el futuro de manera consensuada y digna se cierra con cada síntoma que decides ignorar.

(Créenos, asumir la situación esta misma semana te ahorrará decisiones agónicas y dolorosas en el futuro próximo). No se trata de cambiar el destino biológico de tus padres, sino de asegurar que el camino que les queda por recorrer sea lo más humano, tranquilo y confortable posible.

La psicología moderna ya ha demostrado que el diagnóstico precoz transforma por completo la vivencia de la dependencia dentro de los hogares. El poder de ofrecerles una vejez protegida, respetuosa y libre de tensiones innecesarias está exclusivamente en tu capacidad de reacción.

Al fin y al cabo, el amor hacia los padres no se demuestra ocultando la realidad, sino mirándola de frente con la valentía necesaria para buscar soluciones reales. El esfuerzo que inviertas hoy en comprender su mente cambiante será el mayor acto de gratitud que podrás devolverles en su vida.

¿Vas a seguir pensando que solo son despistes normales de la edad o comenzarás a proteger el bienestar mental de tus padres hoy mismo?