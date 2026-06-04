La neurocientífica Nazareth Castellanos revela por qué el cuerpo siempre termina manifestando las emociones intensas

Llevas semanas viviendo a mil por hora, acumulando tensiones y silenciando cada vez que algo te duele por dentro. Y de repente, sin previo aviso, aparece ese dolor de espalda incapacitante o una migraña que te deja fuera de juego. (Sí, nosotros también pensamos que era solo estrés pasajero).

La ciencia ha dejado de considerar las emociones y el cuerpo como entes separados. Existe una conexión real, física y bioquímica que convierte tus sentimientos más intensos en los verdaderos arquitectos de tu estado de salud actual.

El mapa físico de tus emociones

No es una metáfora. Cuando experimentas una emoción intensa, tu sistema nervioso activa una respuesta de lucha o huida. Si esta respuesta se prolonga en el tiempo, tu cuerpo comienza a manifestar síntomas que no tienen una causa orgánica aparente. Es lo que los expertos llaman la somatización.

El cuerpo humano es un registro viviente de nuestras experiencias. Si reprimimos la ira, es probable que acumulemos tensión en la mandíbula o en los hombros. Si lo que ignoras es una tristeza profunda, es muy posible que tu sistema inmunológico comience a flaquear sin que entiendas por qué.

Tip secreto: La próxima vez que sientas una molestia física, detente un segundo y pregúntate: «¿Qué he estado sintiendo con más intensidad en las últimas 48 horas?». La respuesta te sorprenderá.

¿Por qué tu cuerpo es más honesto que tu mente?

Tu mente es experta en racionalizar, justificar y ocultar. Tu cuerpo, en cambio, carece de esta capacidad. Él simplemente reacciona. Las emociones intensas provocan cambios en la producción de cortisol y adrenalina que, a largo plazo, pueden alterar el funcionamiento de tus órganos.

No se trata de vivir en una burbuja de positividad tóxica, sino de entender que cada emoción tiene un coste fisiológico. Si no procesas esta intensidad, si no le das salida a través de la palabra, el ejercicio o la terapia, tu cuerpo se convertirá, inevitablemente, en el contenedor de todo eso que no has querido gestionar.

La estrategia del desbloqueo

La clave no es evitar sentir, sino aprender a transitar lo que sentimos antes de que se convierta en una dolencia crónica. La neurociencia sugiere que poner nombre a lo que nos sucede —la famosa etiqueta emocional— reduce drásticamente la activación de la amígdala cerebral.

Comienza a observar tus «pequeños» síntomas: esa opresión en el pecho, ese malestar digestivo después de una reunión difícil o la rigidez al despertar. No son casualidades, son señales de tránsito que tu cuerpo está colocando en tu camino para que cambies de dirección antes de que el motor se deteriore por completo.

Escuchar el cuerpo requiere una práctica diaria de presencia. ¿Te habías planteado alguna vez que tu dolor no es el problema, sino el mensajero intentando avisarte de que necesitas un ajuste emocional urgente?