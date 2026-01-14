El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El motiu que ha fet esclatar la guerra entre Kiko Rivera i Irene Rosales
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
14/01/2026 13:04

Kiko Rivera i Irene Rosales van decidir separar-se fa ara sis mesos, una ruptura molt inesperada després de més d’una dècada junts i tots els greus problemes que havien superat. En un primer moment, semblava que podria arribar a ser un divorci amistós però ben aviat s’ha sabut que no ho és tant. De fet, avui mateix la revista Lecturas treu a la llum que ha “esclatat la guerra” entre ells per culpa de la nova parella del DJ.

Tots dos han refet les seves respectives vides sentimentals i sembla que, especialment ell, té ganes d’incloure la nova parella a la vida familiar. Aquest ha estat el motiu principal que ha fet enfadat la Irene, que hauria posat el crit al cel quan l’exmarit li ha dit que vol que signi el consentiment perquè la ballarina pugui recollir de l’escola les dues filles que tenen en comú.

Irene Rosales, amb nòvio pocs dies després del divorci amb Kiko Rivera? - Instagram
Irene Rosales i Kiko Rivera han refet les seves vides sentimentals pocs mesos després de la separació | Instagram

Així ha estat la fortíssima discussió telefònica entre Kiko Rivera i Irene Rosales

En una trucada telefònica plena de crits i males paraules, la discussió hauria estat “fortíssima”: “La crispació va ser tan fora que Irene va acabar tallant la baralla en sec“. La petició de Kiko Rivera va sorprendre molt la seva ex, que li hauria començat a fer preguntes sobre la nòvia que ell no va saber respondre. Davant d’això, “la conversa va anar pujant de to” i ella hauria esclatat: “Irene va assegurar que no consentiria que una desconeguda recollís a les petites i hauria arribat a advertir-lo que prendria accions legals“, diuen a la revista.

Davant d’aquest incident, la relació entre l’exparella hauria canviat radicalment i ara l’equilibri familiar que havien trobat després de la separació s’ha acabat de trencar. Tots dos han inclòs les noves parelles en les trobades amb les filles, però sembla que la model té clar que hi ha línies que no vol traspassar perquè fa pocs mesos que es coneixen i no vol arribar a aquest extrem.

De moment, la situació dista molt d’estar calmada i hauran de canviar molt les coses per tal que torni la pau i l’harmonia a una exparella que estava fent molts esforços per intentar mantenir certa tranquil·litat a les filles que es troben enmig del divorci. Kiko Rivera només té bones paraules cap a la seva parella, de qui diu que té “la cara més maca del món”, una ànima “increïble”, un cor “enorme” i una manera de fer “que fa que tot sigui més fàcil, més maco i més autèntic”. S’ha mostrat molt enamorat d’ella, però això sembla que no acaba de convèncer la seva exparella que, per davant de tot, vol protegir les seves filles petites.

Irene Rosales Kiko Rivera

