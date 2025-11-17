Kiko Rivera ha tornat a Telecinco. El fill d’Isabel Pantoja ha trobat l’oportunitat perfecta per explotar els drames de la família després del divorci amb Irene Rosales. Tot i que ell va afirmar en una publicació a Instagram -que després va esborrar- que no parlaria de la ruptura a la televisió ni vendria cap exclusiva del matrimoni, sembla que ha decidit recuperar els anys que ha passat allunyat dels platós. Si fa uns dies se sotmetia a una entrevista a De viernes, on a més a més de presumir de la seva nova casa, donava detalls com les infidelitats a Irene durant el matrimoni i deixava entreveure que la nova relació de la seva ex havia sortit a la llum massa aviat -com si ella hagués iniciat aquesta etapa quan encara estaven casats-, ara Kiko ha recuperat un episodi duríssim amb la seva germana com a protagonista.
La relació del clan Pantoja fa anys que està trencada. L’animadversió entre germans i amb la seva mare és una realitat, però el programa de crònica social ha decidit recuperar les declaracions d’Isa Pantoja sobre l’episodi del manguerazo, que va explicar públicament fa un any. Allà, la jove explicava a Telecinco com el seu germà l’havia fet treure la roba i l’havia mullat amb una mànega perquè expliqués on tenia un telèfon mòbil amagat. Ara, Kiko Rivera ha tornat a veure les imatges i s’ha disculpat amb la seva germana.
La reacció de Kiko al relat d’Isa Pantoja: llàgrimes i perdó
Fa un any Isa Pantoja explicava per primer cop un episodi molt traumàtic que va viure a Cantora. La jove explicava un episodi en què Kiko havia “regat” la seva germana després de descobrir que havia perdut la virginitat amb el seu xicot del moment quan tenia 16 anys. El cas és que el seu germà va avisar Isabel Pantoja que la parella havia entrat a casa sense permís. Tot seguit van començar a produir-se un seguit de situacions molt complicades i traumàtiques per a la col·laboradora. “El cabreig d’ella realment era perquè jo tenia un telèfon amagat. Em va arraconar, em va tallar els cabells amb unes tisores, i quan me’l va tallar em va dir ‘et tornaré al Perú”, explicava entre llàgrimes fa un any. La situació, però, va empitjorar amb l’arribada de Kiko a Cantora. “El meu germà em diu que em tregui la roba i que camini i desenrotlla la mànega. En aquest moment la meva mare li diu ‘Kiko, jo no puc veure això’ i em va deixar allà sola. Va començar a regar-me mentre em continuava preguntant que on està el telèfon. Em vaig agenollar i li vaig suplicar que no em fes res i vaig començar a demanar auxili”. Els crits van provocar que sortís el seu tiet Agustín i des de llavors, no se n’havia parlat amb aquest detall de l’episodi.
Què ha dit Kiko Rivera després de reviure l’episodi?
Aquest divendres 14 de novembre, Kiko ha reviscut les imatges i ha decidit entonar el mea culpa, tot i que matisant algunes de les informacions que havia donat la seva germana. “No em vull justificar. Assumeixo els meus errors, el meu comportament va ser horrible”, explica, abans de matissar que, tot i admetre que l’episodi de la mànega va ser real, “no va fer que es quedés sense roba”. “No em sento orgullós d’això, però la situació va poder amb mi”, continuava amb els ulls plorosos. “Recordo que la meva mare deia barbaritats. Va ser un episodi horrible. Jo aquí tindria com 29 anys. Estava en plena època chunguíssima. Quan sento la meva germana dir ‘Aquest no és el meu germà’, evidentment, no ho era”.
Kiko Rivera se rompe en pleno directo.— De Viernes (@deviernestv) November 15, 2025
Se disculpa con su hermana por no haber estado a la altura como hermano y admite que no tiene justificación.
“És una cosa que no em perdonaré mai en la vida. No crec que s’ho mereixés ni que fos el correcte. Entendria que mai em perdonés, però no puc fer marxa enrere… No tinc cap mena de justificació. Li demano disculpes per no haver pogut estar a l’altura. Ho sento molt, no puc dir una altra cosa“, s’ha disculpat entre llàgrimes davant un episodi molt dur i complicat dins aquesta família. Sigui com sigui, sembla que Kiko s’ha aficionat a parlar dels detalls íntims de la família, que probablement van acompanyades d’una facturació econòmica cap al DJ.