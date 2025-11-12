Kiko Rivera ha passat de viure sota un perfil baix i allunyat del món de la televisió, a protagonitzar una entrevista molt polèmica al programa De Viernes de Telecinco. El fill d’Isabel Pantoja va decidir que havia arribat el moment de dir la seva després que sortís a la llum la notícia del seu divorci amb Irene Rosales. El DJ no ha volgut deixar cap tema obert i ha abordat les polèmiques han marcat els seus últims anys: la separació amb Irene, les infidelitats, l’addicció a les drogues i la mala relació amb el clan Pantoja. Fa temps que l’enemistat entre Kiko, Isa i Isabel Pantoja i és una realitat, però sembla que Kiko ha obert la porta a reconciliar-se amb la seva germana petita. Com ho està gestionant ella?
Com ha reaccionat Isa Pantoja a les paraules de Kiko Rivera?
Kiko Rivera va decidir trencar la seva promesa passant pel programa De viernes el passat 7 de novembre. El DJ va decidir parlar obertament sobre el divorci amb Irene Rosales, malgrat que abans havia assegurat que no vendria la seva història a cap plató. No és l’únic tema que va abordar i un dels capítols que va obrir va ser la nul·la relació amb la seva germana. Un dels moments més difícils que ha viscut amb Kiko el va relatar fa uns anys a la televisió, en què explicava que el seu germà l’havia mullat amb una mànega d’aigua seminua per castigar-la. Kiko, en aquesta entrevista, va recordar l’episodi i va disculpar-se.
Kiko Rivera confiesa estar arrepentido por el incidente con la manguera y reconoce que Isa Pantoja no mentía:— De Viernes (@deviernestv) November 7, 2025
Él también oyó a Isabel Pantoja decirle a su hija que la iba a devolver a Perú.
🪩 #DeViernes
🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/CSNXk2GzQh
Com ha gestionat aquesta ferida que s’ha reobert. Des de la revista Lecturas han recollit unes imatges en què es veu Isa Pantoja molt afectada després de tornar a estar sota el focus arran de l’entrevista. Luis Pliego, director de la citada revista, ha parlat sobre aquestes imatges publicades al reportatge. “Són imatges de Isa Pantoja trencant-se en braços del seu marit Asraf durant la gravació de la seva talent show, DecoMasters“, explica.
Què ha dit Isa Pantoja després de l’entrevista?
La influencer sembla que encara està paint aquesta exposició i que surtin a la llum episodis molt durs de la seva vida. “Això va ser a les 12 del migdia durant una pausa. Ella va haver de parar la gravació. En les imatges la veiem plorar, trencar-se diverses vegades i Asraf calmant-la”. Alexia Rivas, col·laboradora de Telecinco i amiga d’Isa Pantoja, ha explicat que encara no hauria vist l’entrevista completa. “No pensa fer un pas endavant, no pensa perdonar al seu germà”, apunten. “Alexia, no he vist l’entrevista completa perquè necessito estar tranquil·la per a veure-la i ara estic treballant moltes hores. Necessito estar tranquil·la perquè m’afecta“, ha explicat la col·laboradora sobre la seva conversa amb la germana de Kiko.
Isa Pantoja es troba en una etapa vital molt especial després de ser mare del seu segon fill, el primer amb Asraf Beno. Caldrà esperar per veure si les paraules de Kiko han fet efecte i si hi haurà reconciliació pròximament.