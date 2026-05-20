Alfredo Rodríguez, catedràtic de Psicologia: «Llevar-se a les 5 del matí és com vendre el cotxe para comprar benzina»

La moda dels superproductius acaba de saltar pels aires. Segurament has llegit desenes d’articles que t’exigeixen llevar-te a les 5 del matí per aconseguir l’èxit empresarial.
És la narrativa reina d’Internet: guanyar hores al rellotge sacrificant el teu descans. No obstant això, la ciència acaba de dictar una sentència demolidora contra aquest hàbit que destrossa el teu rendiment (i la teva salut) sense que te n’adonis.
La paradoxa del cotxe sense benzina
L’expert Alfredo Rodríguez, catedràtic de Psicologia especialitzat en son i benestar laboral, desmunta aquest mite de manera taxativa. Per a l’autor, obsessionar-se amb la matinada extrema és un engany biològic molt perillós.
“Llevar-se a les 5 del matí és com vendre el cotxe para comprar benzina”, sentencia l’especialista. Ho fem per una falsa sensació de control, però el cost real és altíssim.
Creiem que estirar el dia de manera voluntària ens converteix en professionals d’elit. La realitat és que la privació crònica de son deteriora la presa de decisions crítiques i destrueix per complet la teva regulació emocional diària.
Per què el teu cervell no oblida la ràpida matinada
El gran mite de la societat hiperconnectada és que els caps de setmana serveixen per recuperar el temps perdut. El catedràtic adverteix que la neteja de toxines cerebrals no funciona con efecte retroactiu.
Si dynamic mal de dilluns a divendres, el dany fisiològic ja està fet. No pots negociar amb la biologia del teu cos; acumular cansament provoca que interpretis els estímuls quotidians de manera molt més negativa i hostil.
La cultura de l’esgotament i frases com “ja dormirem a l’agost” danyen directament el lideratge corporatiu. Un cap cansat és un líder menys empàtic i amb pitjor rendiment estratègic.
El mètode definitiu per rendir més
La solució per aconseguir l’èxit no passa per posar alarmes intempestives, sinó per respectar la regularitat del son. Els horaris estables són el veritable predictor de la salut i el benestar òptim.
Per aconseguir-ho, és imprescindible combatre la hiperdisponibilitat digital que ens manté en alerta constant. El cervell necessita una desconnexió gradual al final de la jornada laboral reduint pantalles i llums intenses.
El descans no s’ha d’entendre com una molesta interrupció de les teves obligacions, sinó com la base obligatòria per tenir una vida productiva. Els qui canvien d’hàbits noten els beneficis immediatament en la seva claredat mental.
Compte amb les modes virals de rendiment que circulen per les xarxes socials. La teva capacitat per liderar i generar ingressos comença cada nit al coixí, no llevant-se de manera artificial.
Vas a continuar destrossant la teva productivitat per seguir un consell d’Internet? Potser aquesta mateixa nit sigui el moment perfecte per apagar el mòbil abans i començar a guanyar de veritat.