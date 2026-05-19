Nuria Esteves, nutricionista: «No hi ha excusa per no incloure la pitaia a la dieta habitual pel seu còctel de nutrients»

Arriba la calor i l’obsessió per trobar l’aliat definitiu per perdre pes es dispara a les cerques de Google. Segur que has provat de tot, des de la clàssica pinya fins a batuts verds miraculosos que no saben a res, però hi ha un secret tropical que està passant desapercebut a la secció de fruiteria del teu supermercat habitual.
Parlem d’un autèntic fenomen de l’enginyeria nutricional de la naturalesa que no només té un aspecte magnètic per a les teves xarxes socials, sinó que amaga propietats demolidores contra la bàscula. (Sí, nosaltres també ens vam quedar de pedra en veure els últims estudis científics).
Si busques desinflamar el cos i perdre aquests quilos de més abans que arribi el juliol, has de conèixer aquest aliment.
La pitaya: l’arma secreta de la bàscula
La fruita del drac o pitaya és el superaliment definitiu que els nutricionistes estan recomanant per transformar el metabolisme de forma dràstica. Aquesta joia exòtica, que procedeix d’una varietat de cactus d’Amèrica Central i del Sud, se n’ha anat convertint en l’obsessió de les clíniques de nutrició més exclusives d’Espanya pel seu gran potencial per reduir riscos.
El seu poder radica en una combinació química gairebé perfecta que destrossa l’ansietat per la medicina de l’alimentació des de l’arrel. Segons els experts del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), la pitaya és un projectil d’aigua i fibra soluble que genera un efecte saciant immediat a l’estómac. Això ajuda directament a regular l’apetit durant hores per deixar de picar entre hores.
Compte, però, perquè els experts adverteixen que una ingesta excessiva d’aquesta fruita pot produir símptomes gastrointestinals degut exactament al seu gran aportament de fibra. A més a més, si prens medicació diària per a la diabetis o la hipertensió, has d’anar amb compte ja que un consum excessiu podria donar lloc a interaccions amb aquests fàrmacs.
El sandvitx nutricional: per què la necessites ja
Les últimes investigacions realitzades per científics de l’EPSO-CIAGRO de la Universitat Miguel Hernández d’Alacant han encès les alarmes de la comunitat mèdica. Els anàlisis d’aquest laboratori confirmen que els compostos bioactius d’aquest fruit posseeixen un repertori salvatge d’antioxidants, betalaïnes i fenols capaços de frenar l’envelliment cel·lular i estimular la síntesi de col·lagen.
En el pla purament tècnic, la pitaya és una autèntica benedicció per a qualsevol dieta de definició o de control calòric extrem. Aquesta fruita aporta tot just 54 calories per cada 100 grams, té un índex glucèmic ridículament baix d’entre 10 i 30, i els seus nivells d’hidrats de carboni amb prou feines superen els 9,2 grams. És, literalment, menjar aigua estructurada amb nutrients que impedeixen que el teu cos acumuli greix.
El benefici estrella que està tornant bojos els experts és la seva doble acció mèdica demostrada. Per un costat, funciona com un prebiòtic natural de màxima potència que serveix d’aliment per a la teva microbiota intestinal gràcies a la fibra. Per l’altre costat, redueix el risc de patir arrítmies i protegeix el cor gràcies a la captina present a les seves llavors negres comestibles, unes pepites diminutes que vénen carregades d’àcids grassos saludables omega 3.
Com comprar-la i el perill de confondre-la
Molt de compte quan vagis al mercat perquè existeix un error massiu en les etiquetes que et pot portar al fracàs. És súper habitual confondre la pitaya amb la pitahaya; encara que moltes vegades s’usen ambdues denominacions per al mateix fruit, pertanyen a dos gèneres diferents de la mateixa família. La pitaya autèntica està coberta d’espines petites i la seva polpa és moltíssim més sucosa, fibrosa i dolça que la de la pitahaya, que resulta bastant més aquosa.
Per encertar en la compra i no llençar els diners, la nutricionista Nuria Esteves explica el truc definitiu que consisteix a buscar exemplars amb un color viu i uniforme. Al tacte s’han de sentir lleugerament blanes, imitant la textura exacta d’un aguacat madur o d’un kiwi en el seu punt òptim, descartant immediatament les peces que mostrin taques fosques o zones excessivament bofes.
Si vols un truc de conservació professional per mantenir les seves propietats intactes durant setmanes, pots congelar-la sense cap problema. El millor és fer-ho una vegada estigui pelada i trossejada, ficant els trossos dins de bosses de congelació al refrigerador. Aquest format és ideal per triturar-la directament els matins i crear batuts refrescants combinats amb taronja o maduixes, potenciant així l’absorció gràcies a la vitamina C.
Del esmorzar al plat salat
Sabies que aquesta fruita exòtica també funciona d’escàndol en receptes salades estiuenques? La seva versatilidad a la cuina és total i trenca per complet l’avorriment de les dietes tradicionals de pit de pollastre i enciam, aportant un toc gourmet a plats que mai hauries imaginat.
Els xefs més disruptius la estan introduint amb èxit rotund en ceviches de peix, on combina increïblement bé, o en amanides amargues de ruca amb formatge fresc. També és una opció excel·lent com a ingredient en bols, torrades, pokés o formant part d’una vinagreta àcida que transforma qualsevol plat avorrit en una delícia saludable. La textura cruixent de les llavors eleva el nivell de qualsevol sopar.
La temporada alta de la pitaya abasta estrictament els mesos de juny a setembre, el que significa que les fruiteries espanyoles estan començant a rebre les primeres caixes de qualitat òptima. Els preus solen moure’s bastant a mesura que avança l’estiu a causa de l’alta demanda de les dietes d’aprimament, per la qual cosa és el moment perfecte per avançar-se al mercat.
Fer una elecció intel·ligent al supermercat marca la diferència entre estancar-se a la bàscula o veure resultats reals al mirall la setmana vinent. Introduir aquest superalimento en la teva rutina diària no és només un caprici exòtic per presumir a Instagram, sinó una decisió estratègica i saludable per resetejar el teu organisme per dins.