José Abellán, cardiòleg: «A partir dels 40 anys, la força és el millor escut per al cor»

El rellotge biològic no perdona i el cos avisa en el moment més inesperat. A partir d’una determinada edat, la salut cardiovascular es converteix en la màxima prioritat per evitar sustos mèdics.
Oblida’t de les velles creences sobre l’esforç físic tradicional i els consells que han quedat totalment obsolets. Un prestigiós especialista acaba de revelar el secret definitiu per mantenir un cor de ferro passats els 40 anys.
La fórmula secreta per frenar l’envelliment cel·lular
El doctor José Abellán, reconegut cardiòleg, ha llançat un missatge que està canviant per complet les regles del joc. No n’hi ha prou amb sortir a caminar lleuger per les tardes si de veritat busques resultats reals en el teu organisme.
La clau de la joventut biològica resideix en un factor que molts obliden completament en la seva rutina diària. *(Sí, nosaltres també pensàvem que amb el cardio era suficient, però estàvem molt equivocats)*. La pèrdua de massa muscular és un enemic silenciós que comença a acechar-nos molt abans del que imatges.
A partir dels 30 o 40 anys, el nostre cos inicia un declivi natural molt perillós si no li posem remei. Per frenar aquest procés d’envelliment, el doctor Abellán prescriu una recepta mèdica innegociable: entrenament de força entre dos i tres dies a la setmana.
La massa muscular no és una simple qüestió d’estètica per lluir bé a la platja durant l’estiu. El reconegut divulgador científic Marcos Vázquez recorda sovint que els músculs funcionen com una poderosa farmàcia natural.
Aquest sistema muscular crea compostos i envia constants senyals biològics que tenen un objectiu molt clar. Estem parlant de mecanismes interns que reparen, rejoveneixen i enforteixen el nostre cos des de l’interior de forma constant.
La pèrdua de teixit magre és la responsable directa de la pèrdua d’autonomia en l’edat adulta. És un procés degeneratiu que la medicina moderna ja permet frenar amb estímuls mecànics adequats i constants.
Desmuntant el gran mite sobre les peses i la tensió
Existeix una por generalitzada i absurda a que aixecar peses pugui ser perillós per a les teves artèries. És un error absolut que la ciència mèdica ja ha desmentit de forma contundent amb dades reals a la mà.
Es ben cert que durant l’esforç màxim la tensió puja de forma totalment puntual i controlada. No obstant això, el benefici real passa just després: a llarg termini, aquest tipus d’exercici regula la pressió arterial i la redueix.
Els beneficis per al motor de la teva vida són directes i completament mesurables en el teu dia a dia. L’entrenament de força redueix el ritme cardiovascular, disminueix notablement el risc d’infart i t’allunya de patologies greus.
Les investigacions actuals associen directament el treball de càrregues amb un menor risc de patir alguns càncers específics. Estem davant d’una autèntica armadura biològica que tenim a l’abast de la mà sense necessitat de fàrmacs.
No necessites gastar diners en costoses quotes mensuals ni tampoc apuntar-te a un gimnàs massificat i sorollós. L’expert confirma que començar a treballar amb el propi pes corporal és més que suficient per activar aquests mecanismes protectors.
L’entrenament de força és segur per als més grans?
La resposta del cardiòleg és contundent davant els dubtes i les pors que expressen molts pacients a la consulta. Més que segur, aquest tipus d’exercici és totalment imprescindible per a qualsevol persona que vulgui envellir amb dignitat.
És la millor eina mèdica que existeix per prevenir problemes tan greus com la sarcopènia i la fragilitat muscular extrema. Per a les persones que pateixen diabetis o problemes metabòlics, l’esforç muscular ajuda de forma directa a controlar la glucosa.
L’explicació científica és senzilla: aquest estímul millora de forma espectacular la sensibilitat a la teva insulina natural. També es converteix en una eina clau per rebaixar el percentatge de greix si es combina amb una bona alimentació equilibrada.
Si en el teu cas pateixes d’hipertensió, fer exercicis de força és encara més important del que penses ara mateix. El doctor Abellán recomana organitzar la teva setmana per treballar els grans grups musculars de forma eficient almenys dos dies.
Aquesta rutina mèdica preventiva no busca en cap cas transformar-te en un culturista professional ni en un atleta d’elit. L’objectiu real és aconseguir una eina potent que ens permeti cuidar la salut general i protegir el sistema cardiovascular.
Mai és tard per començar a moure’s amb criteri mèdic i esportiu. Els receptors musculars responen a l’estímul de la càrrega independentment de l’edat cronològica que marqui el teu document d’identitat.
L’organització de la longevitat: com estructurar la setmana
La varietat és el vertader motor d’això que els experts anomenem un estil de vida completament actiu. El pla perfecte dissenyat pels especialistes combina el millor de dos mons per obtenir el màxim benefici possible per a la salut.
La combinació guanyadora que proposa el cardiòleg consisteix en unir la força amb l’exercici aeròbic més tradicional. Cada setmana has de combinar de forma equilibrada diferents exercicis d’empenta, de tracció i de cama.
A aquesta rutina fonamental li has de sumar altres dues jornades completes d’exercici aeròbic moderat. L’entrenament de força no és que sigui millor que caminar, sinó que ambdós són estratègies complementàries per blindar el teu organisme.
El toc final imprescindible de la fórmula és moure’s moltíssim durant tota la teva rutina diària. Caminar molt a diari és el pilar que sosté tota l’estructura i evita que el sedentarisme a l’oficina destreuixi els teus avenços.
Un avantatge inesperat per a la teva agilitat mental
Cuidar els músculs té un impacte directe i profund en zones del cos que ni tan sols t’imagines en aquest moment. *(I no, no ens referim únicament a lluir una millor figura de cara al bon temps)*.
Fer sudokus i mots encreuats passats els 50 anys està molt bé, de fet ajuda parcialment el teu cervell. Però la coneguda neurocientífica Nazareth Castellanos reconeix que l’exercici físic millora molt més la plasticitat cerebral i la salut mental.
Per aconseguir una millor transició i mantenir la independència passats els 60 anys, els experts miren cap a una direcció. El doctor Ken Nosaka, expert en exercici excèntric, aposta clarament per l’ús d’aquests moviments específics.
Aquests exercicis reflecteixen a la perfecció el que ja fem de forma natural en la nostra vida quotidiana. Per aquesta senzilla raó són moviments pràctics i fàcils de mantenir en el temps quan entrem en la maduresa.
Optimitzar el rendiment mecànic del nostre cos és la decisió més intel·ligent que podem prendre avui mateix. És la única manera real d’assegurar la nostra autonomia personal i de protegir el benestar del demà.
La finestra d’oportunitat s’està tancant
El sedentarisme és una trampa mortal que passa factura de forma completament acumulativa i silenciosa. Cada setmana que deixes passar sense activar les teves fibres musculars és temps que li restes a la teva salut futura.
Les recomanacions mèdiques actuals són molt clares i el marge de maniobra es redueix amb cada iñi que sumem. La pèrdua de massa muscular que no protegeixis avui es convertirà ràpidament en la fragilitat del demà.
Invertir en el teu cos és l’únic negoci on el benefici està completament garantit pels millors especialistes del món. No es tracta de viure més anys, sinó de aconseguir que els teus anys tinguin una qualitat de vida excel·lent.
Vas a seguir aplaçant el moment de cuidar el teu motor principal o començaràs a moure càrregues avui mateix?