Eduardo Senante, farmacèutic: «Comprar una crema corporal basant-te únicament en el seu perfum és una estratègia totalment equivocada»

Segur que et passa gairebé cada matí al sortir de la dutxa. Obres l’armari del bany, agafes la hidratant corporal que fa millor olor o la que està més barata al supermercat i t’embadurnes de dalt a baix sense pensar en res més.
És un gest gairebé automàtic. Ens encanta aquesta sensació de neteja i aquesta aroma que inunda l’habitació, però el cert és que podries estar sabotejant la salut de la teva barrera cutània sense adonar-te’n. *(Sí, nosaltres també hem caigut en aquesta trampa mil vegades).*
El gran error que comets en la teva rutina de bany
Tractar el cos com si fos un llenç uniforme que mai canvia és l’error més freqüent que cometem segons els experts del sector. No ens herem a mirar què necessita la nostra pell en cada moment específic de l’any.
El prestigiós farmacèutic Eduardo Senante ha llançat un avís clar que està revolucionant les xarxes. Comprar una crema corporal basant-te únicament en la seva promesa publicitària o en el seu perfum és una estratègia totalment equivocada.
La realitat és que el teixit cutani del cos és dinàmic i pateix alteracions constants pel clima, l’estrès o l’edat. Una pell tirant pel fred no requereix les mateixes cures que una sequedat crònica o una dermis amb la barrera protectora completament rota.
Els ingredients que de veritat funcionen i els que has d’evitar
Oblida’t de buscar solucions miraculoses amb noms impossibles a les etiquetes dels bots. La clau de l’èxit resideix en entendre la formulació bàsica i buscar els actius d’alta eficàcia que la ciència ha avalat durant anys.
Per combatre la descamació de forma eficaç, l’ingredient estrella indiscutible és la urea. Quan s’utilitza en concentracions que oscil·len entre el 5% i el 10%, no només aporta una hidratació profunda, sinó que realitza una suau renovació cel·lular.
En l’extrem oposat de l’espectre ens trobem amb les pells reactives. Si la teva dermis s’enrogeix amb facilitat, has de fugir immediatament dels productes que continguin alcohol denat o perfums intensos en els seus primers ingredients.
La concentració real dels actius i l’estructura molecular de la fórmula són els únics factors que determinen si un cosmètic solucionarà el teu problema o si serà una despesa inútil.
La textura és el secret de l’èxit
Hi ha un element crucial que gairebé sempre passem per alt al passar per caixa. La textura del producte és el factor definitiu que decidirà si veuràs resultats reals al teu cos a mitjà termini.
Si una crema és massa grassa, triga segles a absorbir-se o et fa suar, acabarà oblidada al fons de l’estanteria del bany. Al final, la constància diària és l’únic que transforma la qualitat del teixit cutani.
Triar el producte equivocat no és una simple anècdota estètica. Una mala elecció pot accelerar la pèrdua d’aigua, empitjorar una dermatitis activa o multiplicar la irritació d’una pell que ja és sensible de per se.
Tres opcions recomanades per farmacèutics
Si necessites renovar el teu arsenal de cura corporal de forma immediata, existeixen tres alternatives molt potents al mercat que cobreixen diferents necessitats del dia a dia.
Per a qui busca una cura diària lleugera però molt eficaç, la clàssica Nivea Body Milk amb mantega de karité ofereix fins a 48 hores d’hidratació profunda per amb prou feines 4,95 euros en cadenes com Druni.
Si la teva pell està danyada o pateix de descamació severa, el Baume Hydratant de CeraVe és l’opció terapèutica ideal gràcies a la seva potent combinació de tres ceramides essencials i àcid hialurònic.
Per a aquelles que no volen renunciar a una experiència sensorial de luxe però amb suport científic, la crema Beija Flor Elasti-Cream de Sol de Janeiro aporta fermesa i lluminositat per un preu de 22 euros a Sephora.
El perill ocult de les tendències d’internet
Sabies que aplicar productes corporals molt densos en zones propenses a l’acne com l’esquena pot provocar brots severs? A vegades comprem per imitació el que veiem a les xarxes socials sense analitzar el nostre propi cos.
El mercat canvia a una velocitat de vertigen i cada setmana apareix un nou producte cosmètic que promet ser el definitiu. No obstant això, les necessitats de la teva pell no entenen de modes passatgeres ni de vídeos virals.
Invertir uns minuts a observar com reacciona la teva pell després de la dutxa abans d’aplicar qualsevol loció t’estalviarà molts diners i bastants visites al dermatóleg. Al final, cuidar la salut cutània és una inversió de futur que el nostre benestar agraeix.
Has revisat ja els ingredients de la crema que tens ara mateix al teu bany?