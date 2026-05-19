Acaba d’arribar a Lidl la planta tropical més buscada per menys de dotze euros per decorar casa teva

L’estiu és a tocar i l’obsessió per posar a punt les nostres terrasses s’ha disparat. (Confessem-ho: totes volem el típic racó de Pinterest sense deixar-nos-hi el sou).
El problema és que les plantes grans solen costar una fortuna als vivers tradicionals. Per sort, els supermercats s’han convertit en els nostres millors aliats per caçar autèntiques gangues de decoració verda.
La febre verda que arrasa als supermercats
Segur que has notat com les xarxes socials s’han omplert de salons i balcons amb un aire exòtic irresistible. Les plantes tropicals dominen les tendències absolutes d’aquesta temporada perquè aporten frescor immediata.
El gegant alemany ho sap perfectament i ha decidit reventar el mercat de la jardineria urbana. La cadena ha inclòs al seu catàleg un producte que promet transformar qualsevol racó avorrit en un oasi paradisíac.
Parlem de l’espectacular palmera cocotera, una de les varietats més elegants i desitjades pels interioristes. El millor de tot és que no necessitaràs un pressupost de disseny per aconseguir-la. La promoció arranca oficialment el pròxim 22 de maig a totes les botigues físiques de la península.
Xifres, mides i el descompte definitiu
L’èxit d’aquesta proposta de Lidl no és casualitat i respon a una estratègia de preu imbatible. La companyia ha aplicat una rebaixa del 25% sobre el seu cost original per fulminar la competència.
La planta passa de costar 15,99 euros a quedar-se en tan sols 11,99 euros per unitat. Una xifra ridícula si tenim en compte la presència i el port que té aquest exemplar a qualsevol botiga especialitzada.
Respecte a les seves característiques tècniques, cada unitat compta amb una altura aproximada d’entre 45 i 55 centímetres. És la mida perfecta perquè bulta prou per cridar l’atenció però cap a qualsevol cantonada.
Ve presentada en un test estàndard de plàstic que pots camuflar fàcilment. (El nostre consell és que busquis un cubretest de iuta o vímet per potenciar aquest efecte de luxe).
Com integrar-la en la decoració de casa teva
El disseny natural d’aquesta palmera permet combinar-la amb facilitat si busques un estil nòrdic o mediterrani. Funciona de meravella al costat de mobles de fusta clara, teixits de lli i tons neutres o terra.
Pots col·locar-la tant en interiors molt lluminosos com en balcons i terrasses que estiguin ben protegides del vent fort. La seva estructura aporta una verticalitat fantàstica que ajuda a vestir aquelles zones mortes de la llar.
A més de l’impacte visual, tenir aquest tipus de vegetació al saló millora la qualitat de l’aire i aporta benestar. És la forma més barata de desconnectar de l’estrès diari només creuar la porta de casa.
El truc mestre perquè et duri tot l’estiu
Sabies que aquesta mateixa planta també serveix per separar ambients en estances compartides? Si col·loques dues o tres unitats en línia, pots crear un biombo natural preciós entre el menjador i la zona de la televisió.
Per mantenir-la impecable només has de recordar que el seu origen és purament tropical. Necessita un racó on rebi molta llum indirecta i que mantinguis el seu substrat humit, però sense arribar a empassar-lo d’aigua.
Un truc d’experta: polvoritza les seves fulles con aigua tèbia un parell de vegades per setmana si vius en una zona amb un clima molt sec.
Les unitats volen cada vegada que aquesta secció s’actualitza amb els fullets setmanals. Tenint en compte la baixada de preu, el més probable és que s’exhaureixin durant les primeres hores del matí de divendres.
Si vols donar-li aquest rentat de cara definitiu a la teva terrassa abans que pugin les temperatures, toca matinar. Deixaràs escapar l’oportunitat de muntar el teu propi oasi pel preu de dos cafès?