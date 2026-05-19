Acaba de llegar a Lidl la planta tropical más buscada por menos de doce euros para decorar tu casa

El verano está cerca y la obsesión por poner a punto nuestras terrazas se ha disparado. (Confesémoslo: todas queremos el típico rincón de Pinterest sin dejarnos el sueldo).

El problema es que las plantas grandes suelen costar una fortuna en los viveros tradicionales. Por suerte, los supermercados se han convertido en nuestros mejores aliados para cazar auténticas gangas de decoración verde.

La fiebre verde que arrasa en los supermercados

Seguro que has notado cómo las redes sociales se han llenado de salones y balcones con un aire exótico irresistible. Las plantas tropicales dominan las tendencias absolutas de esta temporada porque aportan frescura inmediata.

El gigante alemán lo sabe perfectamente y ha decidido romper el mercado de la jardinería urbana. La cadena ha incluido en su catálogo un producto que promete transformar cualquier rincón aburrido en un oasis paradisíaco.

Hablamos de la espectacular palmera cocotera, una de las variedades más elegantes y deseadas por los interioristas. Lo mejor de todo es que no necesitarás un presupuesto de diseño para conseguirla. La promoción arranca oficialmente el próximo 22 de mayo en todas las tiendas físicas de la península.

Cifras, medidas y el descuento definitivo

El éxito de esta propuesta de Lidl no es casualidad y responde a una estrategia de precio imbatible. La compañía ha aplicado una rebaja del 25% sobre su costo original para aniquilar a la competencia.

La planta pasa de costar 15,99 euros a quedarse en tan solo 11,99 euros por unidad. Una cifra ridícula si tenemos en cuenta la presencia y el porte que tiene este ejemplar en cualquier tienda especializada.

Respecto a sus características técnicas, cada unidad cuenta con una altura aproximada de entre 45 y 55 centímetros. Es el tamaño perfecto porque abulta lo suficiente para llamar la atención pero cabe en cualquier esquina.

Se presenta en una maceta estándar de plástico que puedes camuflar fácilmente. (Nuestro consejo es que busques un cubremacetas de yute o mimbre para potenciar ese efecto de lujo).

Cómo integrarla en la decoración de tu casa

El diseño natural de esta palmera permite combinarla con facilidad si buscas un estilo nórdico o mediterráneo. Funciona de maravilla junto a muebles de madera clara, tejidos de lino y tonos neutros o tierra.

Puedes colocarla tanto en interiores muy luminosos como en balcones y terrazas que estén bien protegidos del viento fuerte. Su estructura aporta una verticalidad fantástica que ayuda a vestir esas zonas muertas del hogar.

Además del impacto visual, tener este tipo de vegetación en el salón mejora la calidad del aire y aporta bienestar. Es la forma más barata de desconectar del estrés diario solo al cruzar la puerta de casa.

El truco maestro para que te dure todo el verano

¿Sabías que esta misma planta también sirve para separar ambientes en estancias compartidas? Si colocas dos o tres unidades en línea, puedes crear un biombo natural precioso entre el comedor y la zona de la televisión.

Para mantenerla impecable solo tienes que recordar que su origen es puramente tropical. Necesita un rincón donde reciba mucha luz indirecta y que mantengas su sustrato húmedo, pero sin llegar a empaparlo de agua.

Un truco de experta: pulveriza sus hojas con agua tibia un par de veces por semana si vives en una zona con un clima muy seco.

Las unidades vuelan cada vez que esta sección se actualiza con los folletos semanales. Teniendo en cuenta la bajada de precio, lo más probable es que se agoten durante las primeras horas de la mañana del viernes.

Si quieres darle ese lavado de cara definitivo a tu terraza antes de que suban las temperaturas, toca madrugar. ¿Dejarás escapar la oportunidad de montar tu propio oasis por el precio de dos cafés?