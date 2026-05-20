Alfredo Rodríguez, catedrático de Psicología: «Levantarse a las 5 de la mañana es como vender el coche para comprar gasolina»

La moda de los superproductivos acaba de saltar por los aires. Seguramente has leído decenas de artículos que te exigen levantarte a las 5 de la mañana para lograr el éxito empresarial.

Es la narrativa reina de Internet: ganar horas al reloj sacrificando tu descanso. Sin embargo, la ciencia acaba de dictar una sentencia demoledora contra este hábito que destroza tu rendimiento (y tu salud) sin que te des cuenta.

La paradoja del coche sin gasolina

El experto Alfredo Rodríguez, catedrático de Psicología especializado en sueño y bienestar laboral, desmonta este mito de manera taxativa. Para el autor, obsesionarse con la madrugada extrema es un engaño biológico muy peligroso.

«Levantarse a las 5 de la mañana es como vender el coche para comprar gasolina», sentencia el especialista. Lo hacemos por una falsa sensación de control, pero el costo real es altísimo.

Creemos que alargar el día de manera voluntaria nos convierte en profesionales de élite. La realidad es que la privación crónica de sueño deteriora la toma de decisiones críticas y destruye por completo tu regulación emocional diaria.

Por qué tu cerebro no olvida la rápida madrugada

El gran mito de la sociedad hiperconectada es que los fines de semana sirven para recuperar el tiempo perdido. El catedrático advierte que la limpieza de toxinas cerebrales no funciona con efecto retroactivo.

Si dañas de lunes a viernes, el daño fisiológico ya está hecho. No puedes negociar con la biología de tu cuerpo; acumular cansancio provoca que interpretes los estímulos cotidianos de manera mucho más negativa y hostil.

La cultura del agotamiento y frases como «ya dormiremos en agosto» dañan directamente el liderazgo corporativo. Un jefe cansado es un líder menos empático y con peor rendimiento estratégico.

El método definitivo para rendir más

La solución para lograr el éxito no pasa por poner alarmas intempestivas, sino por respetar la regularidad del sueño. Los horarios estables son el verdadero predictor de la salud y el bienestar óptimo.

Para conseguirlo, es imprescindible combatir la hiperdisponibilidad digital que nos mantiene en alerta constante. El cerebro necesita una desconexión gradual al final de la jornada laboral reduciendo pantallas y luces intensas.

El descanso no debe entenderse como una molesta interrupción de tus obligaciones, sino como la base obligatoria para tener una vida productiva. Quienes cambian de hábitos notan los beneficios inmediatamente en su claridad mental.

Cuidado con las modas virales de rendimiento que circulan por las redes sociales. Tu capacidad para liderar y generar ingresos comienza cada noche en la almohada, no levantándote de manera artificial.

¿Vas a continuar destrozando tu productividad por seguir un consejo de Internet? Quizás esta misma noche sea el momento perfecto para apagar el móvil antes y empezar a ganar de verdad.