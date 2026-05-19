Nuria Esteves, nutricionista: «No hay excusa para no incluir la pitaya en la dieta habitual por su cóctel de nutrientes»

Llega el calor y la obsesión por encontrar el aliado definitivo para perder peso se dispara en las búsquedas de Google. Seguro que has probado de todo, desde la clásica piña hasta batidos verdes milagrosos que no saben a nada, pero hay un secreto tropical que está pasando desapercibido en la sección de frutas de tu supermercado habitual.

Hablamos de un auténtico fenómeno de la ingeniería nutricional de la naturaleza que no solo tiene un aspecto magnético para tus redes sociales, sino que esconde propiedades demoledoras contra la báscula. (Sí, nosotros también nos quedamos de piedra al ver los últimos estudios científicos).

Si buscas desinflamar el cuerpo y perder esos kilos de más antes de que llegue julio, debes conocer este alimento.

La pitaya: el arma secreta de la báscula

La fruta del dragón o pitaya es el superalimento definitivo que los nutricionistas están recomendando para transformar el metabolismo de forma drástica. Esta joya exótica, que procede de una variedad de cactus de América Central y del Sur, se ha convertido en la obsesión de las clínicas de nutrición más exclusivas de España por su gran potencial para reducir riesgos.

Su poder radica en una combinación química casi perfecta que destroza la ansiedad por la medicina de la alimentación desde la raíz. Según los expertos del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa), la pitaya es un proyectil de agua y fibra soluble que genera un efecto saciante inmediato en el estómago. Esto ayuda directamente a regular el apetito durante horas para dejar de picar entre horas.

Cuidado, sin embargo, porque los expertos advierten que una ingesta excesiva de esta fruta puede producir síntomas gastrointestinales debido exactamente a su gran aporte de fibra. Además, si tomas medicación diaria para la diabetes o la hipertensión, debes tener cuidado ya que un consumo excesivo podría dar lugar a interacciones con estos fármacos.

El sándwich nutricional: por qué la necesitas ya

Las últimas investigaciones realizadas por científicos del EPSO-CIAGRO de la Universidad Miguel Hernández de Alicante han encendido las alarmas de la comunidad médica. Los análisis de este laboratorio confirman que los compuestos bioactivos de esta fruta poseen un repertorio salvaje de antioxidantes, betalaínas y fenoles capaces de frenar el envejecimiento celular y estimular la síntesis de colágeno.

En el plano puramente técnico, la pitaya es una auténtica bendición para cualquier dieta de definición o de control calórico extremo. Esta fruta aporta apenas 54 calorías por cada 100 gramos, tiene un índice glucémico ridículamente bajo de entre 10 y 30, y sus niveles de hidratos de carbono apenas superan los 9,2 gramos. Es, literalmente, comer agua estructurada con nutrientes que impiden que tu cuerpo acumule grasa.

El beneficio estrella que está volviendo locos a los expertos es su doble acción médica demostrada. Por un lado, funciona como un prebiótico natural de máxima potencia que sirve de alimento para tu microbiota intestinal gracias a la fibra. Por otro lado, reduce el riesgo de sufrir arritmias y protege el corazón gracias a la captina presente en sus semillas negras comestibles, unas pepitas diminutas que vienen cargadas de ácidos grasos saludables omega 3.

Cómo comprarla y el peligro de confundirla

Mucha atención cuando vayas al mercado porque existe un error masivo en las etiquetas que te puede llevar al fracaso. Es súper habitual confundir la pitaya con la pitahaya; aunque muchas veces se usan ambas denominaciones para el mismo fruto, pertenecen a dos géneros diferentes de la misma familia. La pitaya auténtica está cubierta de espinas pequeñas y su pulpa es muchísimo más jugosa, fibrosa y dulce que la de la pitahaya, que resulta bastante más acuosa.

Para acertar en la compra y no tirar el dinero, la nutricionista Nuria Esteves explica el truco definitivo que consiste en buscar ejemplares con un color vivo y uniforme. Al tacto deben sentirse ligeramente blandas, imitando la textura exacta de un aguacate maduro o de un kiwi en su punto óptimo, descartando inmediatamente las piezas que muestren manchas oscuras o zonas excesivamente blandas.

Si quieres un truco de conservación profesional para mantener sus propiedades intactas durante semanas, puedes congelarla sin problema. Lo mejor es hacerlo una vez esté pelada y troceada, metiendo los trozos dentro de bolsas de congelación en el refrigerador. Este formato es ideal para triturarla directamente por las mañanas y crear batidos refrescantes combinados con naranja o fresas, potenciando así la absorción gracias a la vitamina C.

Del desayuno al plato salado

¿Sabías que esta fruta exótica también funciona de escándalo en recetas saladas veraniegas? Su versatilidad en la cocina es total y rompe por completo el aburrimiento de las dietas tradicionales de pechuga de pollo y lechuga, aportando un toque gourmet a platos que nunca habrías imaginado.

Los chefs más disruptivos la están introduciendo con éxito rotundo en ceviches de pescado, donde combina increíblemente bien, o en ensaladas amargas de rúcula con queso fresco. También es una opción excelente como ingrediente en bowls, tostadas, pokés o formando parte de una vinagreta ácida que transforma cualquier plato aburrido en una delicia saludable. La textura crujiente de las semillas eleva el nivel de cualquier cena.

La temporada alta de la pitaya abarca estrictamente los meses de junio a septiembre, lo que significa que las fruterías españolas están comenzando a recibir las primeras cajas de calidad óptima. Los precios suelen moverse bastante a medida que avanza el verano debido a la alta demanda de las dietas de adelgazamiento, por lo que es el momento perfecto para adelantarse al mercado.

Hacer una elección inteligente en el supermercado marca la diferencia entre estancarse en la báscula o ver resultados reales en el espejo la próxima semana. Introducir este superalimento en tu rutina diaria no es solo un capricho exótico para presumir en Instagram, sino una decisión estratégica y saludable para resetear tu organismo por dentro.