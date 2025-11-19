Kiko Rivera torna a ser un dels protagonistes de l’actualitat. Després d’anys en un segon pla, allunyat dels platós i els programes del cor i amb les batalles familiars portades amb cert hermetisme, la bomba que ha suposat el divorci amb Irene Rosales l’ha tornat a posar sota la mirada mediàtica. A finals de l’estiu el matrimoni anunciava públicament que trencaven la seva relació després d’una dècada i havent format una família. Els detalls anaven sortint a la llum: els problemes personals del fill d’Isabel Pantoja, les addiccions, la vida nocturna i un amor cada cop més dissipat.
Alhora que Irene Rosales compartia entrevistes a programes com Y ahora Sonsoles en què se sincerava sobre el divorci i deixava mitjanament ben parat Kiko, ell tornava a Telecinco després de tres anys amb una entrevista exclusiva admetent infidelitats i actituds qüestionables. Pocs dies després d’aquesta primera entrevista, el programa De Viernes el recuperava per reviure un episodi duríssim amb la seva germana Isa. Una confessió sobre l’episodi de la mànega que va treure la part més vulnerable del DJ. Ara, una psicòloga analitza el seu estat actual i el canvi d’actitud que s’ha vist a la televisió.
Com viu Kiko Rivera la seva situació actual? Una experta en dona els detalls
Kiko Rivera viu un moment personal de canvis: un divorci amb Irene Rosales, mare de les seves dues filles, una proposta de reconciliació amb Isa Pantoja després de disculpar-se públicament i l’exposició dels seus errors a la televisió. La revista Diez Minutos ha parlat amb la psicòloga Leticia Martín sobre com està gestionant Kiko el moment actual, tenint en compte que “darrere del personatge hi ha una persona real“. “Reconèixer la mateixa fragilitat no és un acte de feblesa, sinó de valentia”, indica l’especialista.
Kiko Rivera és un personatge públic, i ho era abans de totes les seves polèmiques. Ser fill d’Isabel Pantoja comporta una exposició de per vida i saber gestionar-ho és fins i tot més important que buscar fer-se un nom en el món dels famosos. Tot i això, l’experta apunta que sovint “s’oblida que darrere dels focus hi ha persones reals travessant moments confusos i emocions que no saben gestionar“. “En els últims temps, Kiko ha mostrat una actitud més pausada, més reflexiva. Les seves paraules, menys impulsives que en el passat, suggereixen que està revisant aspectes profunds de la seva vida”, indica a la citada revista. Com ha arribat a aquest punt? Segons explica, aquestes introspeccions apareixen quan la personal es troba en un punt o “límits emocionals” en què necessita “entendre’s millor” de manera que pugui avançar o superar els problemes.
Els problemes familiars
La relació del clan Pantoja fa anys que està trencada. Amb la seva mare té molt mala relació i les darreres aparicions públiques amb Isa Pantoja assenyalen que els germans es troben en dos punts diferents. La darrera aparició pública de Kiko, però, demostra un lleuger canvi. Les seves disculpes després de veure el vídeo en què Isa Pantoja es trencava per complet relatant el que va passar fa anys a Cantora -Kiko l’hauria mullat completament amb una mànega després d’un conflicte familiar-, sembla que podrien ser la primera llavor per a la reconciliació. “Quan els llaços familiars es trenquen, normalment hi ha darrere un cúmul d’expectatives no completades”, explica Martín. Per tant, apunta que l’acostament entre ells, més enllà de ser un esdeveniment mediàtic, “podria tenir un impacte emocional profund en el seu propi benestar”. Això si, per reconciliar-se cal “temps, maduresa i una voluntat sincera” per arreglar tot el que ha passat entre ells. Kiko haurà arribat a aquest punt?
Parlar del matrimoni públicament
Una de les crítiques que ha rebut Kiko ha estat la manera en què ha parlat públicament del divorci. Tot i que va admetre que havia estat infidel, i que Irene l’havia perdonat, va deixar entreveure amb les seves declaracions que la nova relació de la seva ex havia començat “molt de pressa”. La psicòloga apunta que parlar públicament de la separació “no és fàcil” però que les declaracions “Transmeten la necessitat de comprendre què viu ara”. “Fa la sensació que Kiko Rivera està travessant una etapa de transició. Un moment que, si el viu des de l’autenticitat i amb el suport professional que ha traslladat que té, podria convertir-se en un abans i un després”. Caldrà estar atents per saber si això passa i aviat veiem una versió renovada del fill més mediàtic de la cantant.