Irene Rosales està molt enamorada i així ho transmet en la seva darrera publicació a les xarxes socials. La col·laboradora de televisió es troba immersa en una etapa d’allò més especial després de mesos molt mediàtics després d’anunciar el divorci amb Kiko Rivera. Fa poc més de tres mesos sortia a la llum que Irene i el DJ separaven els seus camins després de més d’una dècada de matrimoni i fills en comú.
Ara bé, quan encara s’estava paint la notícia, sortia a la llum que ella ja havia refet la seva vida amb un amic amb qui va fer el pas de provar sort com a parella i sembla que els resultats han estat d’allò més positius. El seu nou xicot es diu Guillermo, és un empresari de 40 anys i a les xarxes socials es defineix com un “emprenedor” i “apassionat de l’esport”. La seva feina és la de responsable d’una empresa de gespa artificial, segons a informar fa un mes la revista Semana, a qui l’exparella d’Irene també coneixeria des de fa temps. Sembla que la relació va d’allò més bé, i per això han decidit compartir les imatges del seu últim viatge.
Irene Rosales gaudeix d’una escapada romàntica amb el seu xicot
Irene Rosales ha patit bastant durant el matrimoni amb el fill d’Isabel Pantoja i així ho ha explicat les darreres setmanes en diverses entrevistes a revistes del cor i programes de crònica social. L’última, al programa Y ahora Sonsoles, evidenciava el calvari que havia viscut per culpa dels excessos de Kiko. “He aguantat moltíssim perquè he volgut esborrar el problema. Per a mi la part fàcil era fugir i no ho volia fer. Hi ha hagut moments que si jo me n’anava ella s’enfonsaria més”, explicava fa uns dies. Sobre l’addicció de Kiko a les drogues, Irene va haver d’afrontar-ho “en silenci” i va ocultar-ho “a tothom”, fins que va decidir donar-li un ultimàtum i parlar amb Isabel Pantoja. “Vaig agafar el telèfon i va ser el meu ultimàtum. Vaig avisar que el seu fill tenia un problema, que jo feia les maletes i me n’anava, i així és com va obrir els ulls, veient que perdria la seva família”.
Ara, Irene enfoca la seva vida al costat d’una altra persona a qui ha presumit a les xarxes socials, una confirmació que indica que torna a somriure després de passar-ho malament els últims anys.
La parella ha fet una escapada a Roma i en una publicació conjunta a Instagram, han obert l’àlbum privat d’aquesta sortida tan romàntica. “Gràcies, Roma, per aquests dies màgics. Sumant moments junts amb el meu amor”, ha escrit sota les diverses postals que ha publicat.
La nova etapa personal d’Irene Rosales
Alhora que Irene Rosales ha refet la seva vida amb un nou company de qui sembla molt enamorada, Kiko Rivera ha fet el seu retorn explosiu a la televisió amb dues entrevistes bomba a Telecinco. Qui deia que no vendria mai res del seu matrimoni ha passat pel programa De viernes on va admetre les seves infidelitats i també s’ha enfrontat a escenes molt dramàtiques del seu passat amb la seva germana Isa. En tot cas, davant aquesta exposició del seu ex, Irene mira endavant i ho fa amb una filosofia molt clara.
“Per a mi la felicitat és tenir la ment tranquil·la i sentir que, sense tenir-ho tot, no me’n falta res”, es pot llegir en la història temporal que ha penjat a Instagram. Un text que confirma l’etapa en què es troba l’empresària i que demostra que ha girat full després del seu sonat matrimoni amb el DJ.