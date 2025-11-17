Irene Rosales está muy enamorada y así lo transmite en su última publicación en las redes sociales. La colaboradora de televisión se encuentra inmersa en una etapa de lo más especial después de meses muy mediáticos tras anunciar el divorcio con Kiko Rivera. Hace poco más de tres meses salió a la luz que Irene y el DJ separaban sus caminos tras más de una década de matrimonio y hijos en común.

Ahora bien, cuando aún se estaba asimilando la noticia, salió a la luz que ella ya había rehecho su vida con un amigo con quien dio el paso de probar suerte como pareja y parece que los resultados han sido de lo más positivos. Su nuevo novio se llama Guillermo, es un empresario de 40 años y en las redes sociales se define como un «emprendedor» y «apasionado del deporte». Su trabajo es el de responsable de una empresa de césped artificial, según informó hace un mes la revista Semana, a quien la expareja de Irene también conocería desde hace tiempo. Parece que la relación va de lo más bien, y por eso han decidido compartir las imágenes de su último viaje.

Irene Rosales disfruta de una escapada romántica con su novio

Irene Rosales ha sufrido bastante durante el matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja y así lo ha explicado las últimas semanas en varias entrevistas en revistas del corazón y programas de crónica social. La última, en el programa Y ahora Sonsoles, evidenciaba el calvario que había vivido por culpa de los excesos de Kiko. «He aguantado muchísimo porque he querido borrar el problema. Para mí la parte fácil era huir y no lo quería hacer. Ha habido momentos que si yo me iba él se hundiría más”, explicaba hace unos días. Sobre la adicción de Kiko a las drogas, Irene tuvo que afrontarlo «en silencio» y lo ocultó «a todos», hasta que decidió darle un ultimátum y hablar con Isabel Pantoja. «Cogí el teléfono y fue mi ultimátum. Avisé que su hijo tenía un problema, que yo hacía las maletas y me iba, y así es como abrió los ojos, viendo que perdería a su familia».

Ahora, Irene enfoca su vida al lado de otra persona a quien ha presumido en las redes sociales, una confirmación que indica que vuelve a sonreír después de pasarlo mal los últimos años.

La pareja ha hecho una escapada a Roma y en una publicación conjunta en Instagram, han abierto el álbum privado de esta salida tan romántica. «Gracias, Roma, por estos días mágicos. Sumando momentos juntos con mi amor», ha escrito bajo las diversas postales que ha publicado.

Irene Rosales comparte imágenes con Guillermo, su novio | Instagram

Irene Rosales y Guillermo, de escapada por Roma | Instagram

La nueva etapa personal de Irene Rosales

A la vez que Irene Rosales ha rehecho su vida con un nuevo compañero de quien parece muy enamorada, Kiko Rivera ha hecho su regreso explosivo a la televisión con dos entrevistas bomba en Telecinco. Quien decía que no vendería nunca nada de su matrimonio ha pasado por el programa De viernes donde admitió sus infidelidades y también se ha enfrentado a escenas muy dramáticas de su pasado con su hermana Isa. En todo caso, ante esta exposición de su ex, Irene mira adelante y lo hace con una filosofía muy clara.

La publicación de Irene Rosales después de la última entrevista de Kiko Rivera | Instagram

«Para mí la felicidad es tener la mente tranquila y sentir que, sin tenerlo todo, no me falta nada», se puede leer en la historia temporal que ha colgado en Instagram. Un texto que confirma la etapa en la que se encuentra la empresaria y que demuestra que ha pasado página después de su sonado matrimonio con el DJ.