El divorcio entre Kiko Rivera e Irene Rosales después de una década juntos y dos hijas en común fue toda una sorpresa. En una entrevista a la revista Semana, la tertuliana de televisión rompía su silencio después de que salieran a la luz las primeras imágenes con su nuevo novio Guillermo y que la acusaran de haber engañado al ex antes de la separación. «Somos dos personas adultas y sin compromiso que se están conociendo. Mi matrimonio con Kiko terminó y comencé a tener amistad con este chico, pero no ha tenido nada que ver con mi separación». La ruptura con el hijo de Isabel Pantoja sigue muy presente y ahora ha concedido una entrevista muy íntima en el programa Y ahora Sonsoles, donde ha hablado de las dificultades de su matrimonio, las batallas familiares con el clan Pantoja y la adicción a las drogas del DJ.

Irene Rosales revela los motivos reales del divorcio de Kiko Rivera | Europa Press

Irene Rosales habla de las adicciones de Kiko Rivera

Kiko Rivera no lo ha puesto nada fácil para su exesposa. El hijo de Isabel Pantoja ha sido muy polémico y ha protagonizado muchos titulares por sus batallas familiares y los problemas con las adicciones. Precisamente de este tema ha hablado Irene Rosales en el programa de Antena 3. «Si volviera atrás haría las cosas de la misma manera, desde el minuto 1 y hasta que lo dejamos. Para mí ha sido muy duro porque he tenido que madurar, afrontar problemas que no me tocaban…», explica. «He aguantado muchísimo porque he querido borrar el problema. Para mí la parte fácil era huir y no lo quería hacer. Ha habido momentos que si yo me iba él se hundiría más».

¿Pero cuándo fue consciente ella de que Kiko tenía un problema serio con las drogas? Cuando se quedó embarazada de su segunda hija se dio cuenta de que él no estaba bien. «Yo lo gestionaba en silencio, suelo hacerlo, mi gran apoyo era mi madre y a ella no le he contado ni la mitad de lo que he sentido. Lo oculté a todos». La situación fue tan grave, incluso Kiko tenía episodios, que Irene Rosales tomó la decisión de hablar con Isabel Pantoja. «Cogí el teléfono y fue mi ultimátum. Avisé que su hijo tenía un problema, que yo hacía las maletas y me iba y así es como abrió los ojos, viendo que perdería a su familia», revela.

¿Por qué se rompió la pareja?

En esta misma entrevista Irene Rosales ha detallado cómo se produjo la ruptura. Explica que este último verano, pocos meses antes de anunciar el divorcio, ella «ya se sentía más sola y distanciada» de Kiko Rivera. «Ves que somos familia, pero no nos notamos como relación. Después del viaje nos sentamos para hablar y llegamos a la conclusión de que lo más acertado era dejar la relación. La decisión fue mutua». Aun así, admite que es una persona a la que le cuesta mucho tomar decisiones y eran conscientes de que lo mejor que podían hacer era separarse. «El peor día fue comunicarlo a las niñas. A los tres días de hablar lo comentamos con nuestras hijas».

Irene Rosales da detalles muy duros del matrimonio con Kiko Rivera | Antena 3.

La presión mediática y el ingreso en prisión de Isabel Pantoja

La relación con Kiko Rivera no terminaba solo con el DJ. Irene Rosales ha tenido a Isabel Pantoja como suegra durante una década y el ingreso en prisión de la tonadillera fue un momento muy duro para Kiko pero también para su matrimonio. «Cuando venía de verla, Kiko se encerraba, fue el peor momento de su vida«. En cambio, para ella el peor momento de su vida fue el tema de la herencia de su madre en un momento en que tenía que superar el duelo por la muerte de sus padres debía estar pendiente de los problemas de su marido. «Tuve que dejar la televisión, no me veía capaz de dar explicaciones sobre el tema. Que se me juzgara tanto porque yo era la persona que tenía que mediar entre Kiko Rivera y su madre no fue justo», expresa en una entrevista llena de detalles muy duros de la relación con el mediático DJ.