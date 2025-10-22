Irene Rosales revela el motivo real del divorcio con Kiko Rivera

Irene Rosales ha concedido la primera entrevista después del divorcio de Kiko Rivera. La tertuliana de televisión ha roto su silencio después de todo lo que se está diciendo sobre la ruptura, que llega tras 10 años juntos y dos hijas en común. Desde que se filtraron sus primeras fotos con Guillermo, la nueva pareja, muchos están dando por hecho que habría engañado al ex con él y que esta historia habría comenzado antes de la separación. Ella lo niega en una conversación muy contundente en la revista Semana: «Nunca he sido infiel a Kiko Rivera y no tengo nada que ocultar«.

Dice que con el nuevo novio, a quien conoce desde que se instaló el jardín en su casa en 2020, todavía se están conociendo: «Somos dos personas adultas y sin compromiso que se están conociendo. Mi matrimonio con Kiko terminó y empecé a tener amistad con este chico, pero no ha tenido nada que ver con mi separación. He hablado con Kiko sobre esta ilusión, le he dado las explicaciones que creía necesarias». Pero ¿por qué decidió separar su camino del padre de sus hijas? Precisamente, porque la relación entre ellos cambió mucho cuando se convirtieron en padres: «Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa«.

«Llegó un día en el que me di cuenta de que solo vivía para los demás… y ahora, por primera vez, pienso en mí y me priorizo. Soy joven, tengo 34 años y merezco vivir y disfrutar de la vida», explica.

El nuevo novio de Irene Rosales se traslada cerca de ella

Acepta, de esta manera, parte de su culpa en el fracaso de su matrimonio. Y sobre Guillermo no quiere dar demasiadas explicaciones, aunque justamente hoy la revista Lecturas publica una información bomba que indica que las cosas entre ellos son más serias de lo que dice. De hecho, el chico ha decidido cambiar de casa y trasladarse a una más cerca de la empresaria.

Los fotógrafos los han captado en una terraza con amigos y también con parte de la familia de ella, lo que demuestra que ha habido presentación oficial y que esta historia de amor va viento en popa. A través de su perfil de Instagram, Irene ha escrito mensajes tiernos que hacen referencia a esta nueva ilusión: «Es bonito sanar, cuidarse y volver a brillar porque te llena de paz«.

Esta entrevista solo es un primer vistazo de todo lo que tiene que decir Irene Rosales, que recién ha abierto la puerta a revelar información sobre una separación que pocos esperaban que llegara después de todos los problemas que han superado juntos a lo largo de esta década.