Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaron su divorcio hace menos de dos meses, pero ella ya ha rehecho su vida de la mano de un amigo con quien ha dado el paso de probar suerte como pareja. La empresaria ha dejado la tristeza atrás y este miércoles protagoniza dos portadas de las revistas del corazón, la de Semana y la de Lecturas. En ambas, se la ve muy feliz y cogida de la mano de Guillermo, un empresario de 40 años de quien empiezan a saberse detalles de su vida.

Se les vio cenar juntos dos días antes de que se anunciara la ruptura con Kiko, cuando la prensa rosa comenzó a especular que podría haber algo entre ellos. Ahora eso se ha confirmado, sobre todo porque los paparazzi dicen que los han visto «muchas veces» en varios encuentros en Cádiz. En la que aparece en la revista, se les ve hacerse gestos de cariño y también besos. La relación es oficial y así se lo confirman al director de Lecturas: «Podemos decir que Irene está enamorada y que las fotografías muestran una relación sentimental. Almorzaron cerca del mar y a ella no se le borró la sonrisa de la cara en todo el día».

De Guillermo se sabe que se ha separado recientemente, igual que ella, y que tiene un hijo adolescente. Después de once años con Kiko Rivera, Irene se ha dejado cautivar por un empresario atractivo a quien conocería desde hace tiempo. Ambos viven en el mismo pueblo, de hecho, el que ha sido escenario de las citas que han tenido estos últimos días.

Primeras fotos de la ex de Kiko Rivera y su nuevo amor | Lecturas

Irene Rosales, captada con su novio | Semana

Si nos fijamos en las publicaciones que hace el chico en sus redes sociales, podemos ver que se define a sí mismo como un «emprendedor» y «apasionado por el deporte» que disfruta del deporte y de su trabajo. Es el responsable de una empresa de césped artificial, dicen en Semana, a quien la ex de Irene también conocería desde hace tiempo.

Primeras declaraciones de Irene Rosales tras las fotos con la nueva pareja

A la salida de su casa, Irene Rosales ha respondido las preguntas insistentes de los reporteros de Europa Press. Todos quieren saber cuánto tiempo lleva saliendo con este chico y cómo ha tomado Kiko Rivera que su exmujer haya rehecho su vida tan pronto: «Todos tenemos derecho a ser felices y hacer nuestra vida«. ¿Lo que no le ha gustado? Que salgan a la luz muchos detalles de la vida de este chico.

De hecho, se ha mostrado bastante indignada por esta intromisión en su vida privada: «Es una persona anónima y tampoco se pueden decir muchas cosas de él, ¿eh? Se debe respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo«. «Este tipo de cosas no me gustan nada. Él no ha salido en ningún lado, lo han sacado. Él no ha salido voluntariamente en ninguna revista», ha añadido visiblemente molesta.