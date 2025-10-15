Irene Rosales i Kiko Rivera van anunciar el seu divorci fa menys de dos mesos, però ella ja ha refet la seva vida de la mà d’un amic amb qui ha fet el pas de provar sort com a parella. L’empresària ha deixat la tristesa enrere i aquest dimecres protagonitza dues portades de les revistes del cor, la de Semana i la de Lecturas. En totes dues, se la veu ben feliç i agafada de la mà de Guilermo, un empresari de 40 anys de qui comencen a saber-se detalls de la seva vida.
Se’ls va veure sopar junts dos dies abans que s’anunciés la ruptura amb Kiko, quan la premsa rosa va començar a especular que podria haver-hi alguna cosa entre ells. Ara això s’ha confirmat, sobretot perquè els paparazzi diuen que els han vist “moltes vegades” en diverses trobades a Cadis. En la que apareix a la revista, se’ls veu fer-se gestos d’estima i també petons. La relació és oficial i així li confirmen al director de Lecturas: “Podem dir que Irene està enamorada i que les fotografies mostren una relació sentimental. Van dinar a prop del mar i a ella no se li va esborrar el somriure de la cara en tot el dia”.
De Guillermo se sap que s’ha separat recentment, igual que ella, i que té un fill adolescent. Després d’onze anys amb Kiko Rivera, Irene s’ha deixat captivar per un empresari atractiu a qui coneixeria des de fa temps. Ambdós viuen en el mateix poble, de fet, el que ha estat escenari de les cites que han tingut aquests últims dies.
Si ens fixem en les publicacions que fa el noi a les seves xarxes socials, podem veure que es defineix a si mateix com un “emprenedor” i “apassionat per l’esport” que gaudeix de l’esport i de la seva feina. És el responsable d’una empresa de gespa artificial, diuen a Semana, a qui l’ex d’Irene també coneixeria des de fa temps.
Primeres declaracions d’Irene Rosales després de les fotos amb la nova parella
A la sortida de casa seva, Irene Rosales ha respost les preguntes insistents dels reporters d’Europa Press. Tots volen saber quant de temps fa que surt amb aquest noi i com s’ha pres Kiko Rivera que la seva exdona hagi refet la seva vida tan aviat: “Tots tenim dret a ser feliços i fer la nostra vida“. El que no li ha agradat? Que surtin a la llum molts detalls de la vida d’aquest xicot.
De fet, s’ha mostrat bastant indignada per aquesta intromissió a la seva vida privada: “És una persona anònima i tampoc es poden dir moltes coses d’ell, eh? S’ha de respectar la intimitat de les persones, sobretot de les que no pertanyen a aquest món“. “Aquest tipus de coses no m’agraden gens. Ell no ha sortit enlloc, l’han tret. Ell no ha sortit voluntàriament a cap revista”, ha afegit visiblement molesta.