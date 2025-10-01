Irene Rosales i Kiko Rivera han estat un dels noms més mediàtics de l’estiu. La parella sorprenia anunciat que se separaven després d’onze d’anys junts i fills en comú. Sembla que el DJ i fill d’Isabel Pantoja no li ha posat les coses fàcils a la seva exdona i ella va acabar confirmant que s’havia sentit “humiliada” moltes vegades.
Una ruptura que durant dies va omplir les revistes del cor fins que Irene Rosales va ocupar la portada de la revista Lecturas per explicar els motius reals del divorci. Una relació marcada per les infidelitats de Kiko, els episodis d’addicció a les drogues o la guerra familiar del clan Pantoja. Per la seva banda, Kiko va expressar en un comunicat que separar els seus camins “no era fàcil”. “Prendre la decisió correcta és el més difícil, però també el més necessari. En aquest cas, ho fem amb respecte, gratitud i la certesa que el més important continuaran sent les nostres nenes”. Ara, ha sortit a la llum un nou gir de guió per a Irene Rosales, que intenta refer la seva vida.
El nou projecte professional d’Irene Rosales
Kiko Rivera sembla que ha girat full, o almenys ho intenta. Després del sonat divorci, el germà d’Isa Pantoja va comprar-se una propietat a pocs quilòmetres de la seva residència amb Irene, on s’ha enfocat en la seva nova etapa de streamer. Ara es dedica a posar-se davant la càmera per parlar amb una comunitat, jugar a videojocs i parlar. Per la seva banda, la seva exdona podria tornar a la televisió ben aviat. Tot i que fa uns anys havia estat col·laboradora de programes de crònica social a Telecinco, va decidir que necessitava quedar-se en un segon pla i allunyada dels platós.
Una vida més centrada en la creació de continguts i que ara s’exemplifica encara més amb el seu retorn com a influencer. La model crea contingut, sobretot de moda, però ara podria entrar en una altra disciplina. Segons ha publicat el portal Poco Pasa TV, Irene Rosales tornarà a la televisió després del divorci amb Kiko i ho farà en un programa on coincidirà amb un membre de la família Pantoja.
Un programa on coincidiria amb Anabel Pantoja
Quan fa poc més d’un mes que la parella es va separar després de nou anys de matrimoni, Irene Rosales podria fer la primera reaparició pública a Telecinco. Si les informacions que comparteix el portal són certes, Irene Rosales serà una de les convidades a Bailando con las estrellas, un format en què els famosos formen parella amb ballarins professionals i són avaluats per un jurat que domina diverses disciplines artístiques. A més a més, aquí compartirà plató amb Anabel Pantoja, la cosina de Kiko Rivera, que també forma una de les parelles del concurs.
Ara per ara, la model no ha confirmat ni desmentit la notícia, però en cas que es doni aquest retorn, serà interessant saber si comparteix alguna informació sobre la mediàtica ruptura o si està coneixent alguna persona especial ara que està soltera.