Irene Rosales y Kiko Rivera han sido uno de los nombres más mediáticos del verano. La pareja sorprendió al anunciar que se separaban después de once años juntos y con hijos en común. Parece que el DJ e hijo de Isabel Pantoja no le ha puesto las cosas fáciles a su exesposa y ella terminó confirmando que se había sentido «humillada» muchas veces.

Una ruptura que durante días llenó las revistas del corazón hasta que Irene Rosales ocupó la portada de la revista Lecturas para explicar los motivos reales del divorcio. Una relación marcada por las infidelidades de Kiko, los episodios de adicción a las drogas o la guerra familiar del clan Pantoja. Por su parte, Kiko expresó en un comunicado que separar sus caminos «no era fácil». «Tomar la decisión correcta es lo más difícil, pero también lo más necesario. En este caso, lo hacemos con respeto, gratitud y la certeza de que lo más importante seguirán siendo nuestras niñas». Ahora, ha salido a la luz un nuevo giro de guion para Irene Rosales, que intenta rehacer su vida.

Irene Rosales podría volver a la televisión en un programa de Telecinco | Europa Press

El nuevo proyecto profesional de Irene Rosales

Kiko Rivera parece que ha pasado página, o al menos lo intenta. Tras el sonado divorcio, el hermano de Isa Pantoja se compró una propiedad a pocos kilómetros de su residencia con Irene, donde se ha enfocado en su nueva etapa de streamer. Ahora se dedica a ponerse frente a la cámara para hablar con una comunidad, jugar a videojuegos y hablar. Por su parte, su exesposa podría volver a la televisión muy pronto. Aunque hace unos años había sido colaboradora de programas de crónica social en Telecinco, decidió que necesitaba quedarse en un segundo plano y alejada de los platós.

Una vida más centrada en la creación de contenidos y que ahora se ejemplifica aún más con su regreso como influencer. La modelo crea contenido, sobre todo de moda, pero ahora podría entrar en otra disciplina. Según ha publicado el portal Poco Pasa TV, Irene Rosales volverá a la televisión tras el divorcio con Kiko y lo hará en un programa donde coincidirá con un miembro de la familia Pantoja.

Un programa donde coincidiría con Anabel Pantoja

Cuando hace poco más de un mes que la pareja se separó tras nueve años de matrimonio, Irene Rosales podría hacer la primera reaparición pública en Telecinco. Si la información que comparte el portal es cierta, Irene Rosales será una de las invitadas a Bailando con las estrellas, un formato en el que los famosos forman pareja con bailarines profesionales y son evaluados por un jurado que domina varias disciplinas artísticas. Además, aquí compartirá plató con Anabel Pantoja, la prima de Kiko Rivera, que también forma una de las parejas del concurso.

Por ahora, la modelo no ha confirmado ni desmentido la noticia, pero en caso de que se dé este regreso, será interesante saber si comparte alguna información sobre la mediática ruptura o si está conociendo a alguna persona especial ahora que está soltera.