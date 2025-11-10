Kiko Rivera és un dels grans protagonistes de l’actualitat del cor. El DJ, que prometia fa uns mesos en una publicació a les xarxes -que va acabar esborrant- que no vendria mai els detalls del seu divorci amb Irene Rosales en un plató de televisió, sembla que ha decidit retractar-se. Després de les portades i entrevistes que ha concedit la tertuliana, el germà d’Isa Pantoja va asseure’s al plató del programa ¡Viernes! de Telecinco on ha deixat titulars molt polèmics sobre la separació, les seves infidelitats, la ruptura familiar i la mala relació amb la seva mare.
Què ha dit Kiko Rivera en la seva primera entrevista després del divorci?
Feia anys que Kiko Rivera havia decidit estar en silenci o, si més no, allunyar-se dels platós de televisió i els programes del cor. Després de sortir a la llum el divorci amb Irene Rosales, va decidir mantenir-se en silenci i centrar-se en la seva nova vida de solter, sense grans declaracions públiques i enfocat en el món de la música. Aquesta promesa, però, sembla que s’ha acabat perquè el passat divendres 7 de novembre va passar pel programa Viernes de Telecinco on ha parlat obertament de tots els escàndols i els temes que l’han envoltat els darrers mesos. Entre els titulars més potents es troba la seva confirmació sobre les infidelitats a Irene. “Mai ho hem deixat, em perdonava. Això també ha estat decisió d’Irene. Irene em va perdonar. Al final són coses que també acaben desgastant, si a això li sumes que la teva dona és més mare que esposa, no surten les coses bé”, explica.
El fet que Irene hagi estat durant més d’una dècada amb Kiko, també en els moments personals més durs de la seva vida, com les addiccions a les drogues i l’alcohol, el món de la nit, la mala relació amb el clan Pantoja, han estat detonants per al final del seu matrimoni. “Els últims anys han estat molt complicats perquè he vist com el meu matrimoni es desgastava, fins al punt que semblàvem més companys de pis, o fins i tot, la meva mare abans que la meva dona”.
Les paraules sobre la nova relació d’Irene
Poques setmanes després de sortir a la llum el divorci, Irene es deixava veure amb un altre home, un amic especial que ha acabat resultant ser la seva nova parella, Guillermo. Kiko també ha opinat sobre aquest tema, deixant entreveure que potser Irene ha refet la seva vida tan de pressa perquè ja feia temps que es coneixia amb el seu nou xicot, fins i tot abans del divorci. “Ella al cap de poc ja estava amb una altra persona, imagino que també notava que la nostra relació estava morta des de fa temps. Està amb una altra persona, contenta, i això et fa pensar que ve d’abans perquè si no, no s’entén”, reclama.
Poques hores després de l’entrevista de Kiko a Telecinco, Irene Rosales dedicava unes paraules molt tendres per al seu nou xicot, amb qui sembla que ha recuperat la felicitat després del matrimoni amb el DJ.
La mala relació amb Isabel Pantoja
El clan Pantoja sempre omple titulars i els darrers anys la mala relació entre Kiko Rivera, Isa Pantoja i la matriarca, Isabel Pantoja, no ha estat la millor. En aquesta entrevista Kiko també s’ha sincerat sobre com és la relació actual amb Isa Pantoja, amb qui “no té cap mena de relació” i que l’últim cop que la va veure va ser una intervenció a la televisió en què ella “va negar-li l’abraçada”.
Amb Isabel Pantoja tampoc millora la seva relació. “No et puc dir que és irrecuperable, però que hàgim d’esperar que passi alguna desgràcia… És veritat que jo no tinc ganes, no tinc forces”. Insisteix en el fet que fa molts anys que Isabel no s’interessa pels seus nets i no li perdona “que no estigui a l’altura com a àvia”. “Em va enganyar a mi, va enganyar les nenes, però sobretot, es va enganyar a ella”, ha explicat. Sigui com sigui, aquest retorn televisiu de Kiko Rivera no ha deixat ningú indiferent i caldrà esperar per saber si ha estat una situació puntual o el DJ tornarà a formar part de les tertúlies de la crònica social.