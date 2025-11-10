Kiko Rivera es uno de los grandes protagonistas de la actualidad del corazón. El DJ, que prometía hace unos meses en una publicación en las redes -que acabó borrando- que nunca vendería los detalles de su divorcio con Irene Rosales en un plató de televisión, parece que ha decidido retractarse. Tras las portadas y entrevistas que ha concedido la tertuliana, el hermano de Isa Pantoja se sentó en el plató del programa ¡Viernes! de Telecinco donde ha dejado titulares muy polémicos sobre la separación, sus infidelidades, la ruptura familiar y la mala relación con su madre.

¿Qué ha dicho Kiko Rivera en su primera entrevista después del divorcio?

Hacía años que Kiko Rivera había decidido estar en silencio o, al menos, alejarse de los platós de televisión y los programas del corazón. Después de salir a la luz el divorcio con Irene Rosales, decidió mantenerse en silencio y centrarse en su nueva vida de soltero, sin grandes declaraciones públicas y enfocado en el mundo de la música. Esta promesa, sin embargo, parece que ha terminado porque el pasado viernes 7 de noviembre pasó por el programa Viernes de Telecinco donde ha hablado abiertamente de todos los escándalos y los temas que le han rodeado los últimos meses. Entre los titulares más potentes se encuentra su confirmación sobre las infidelidades a Irene. «Nunca lo dejamos, me perdonaba. Eso también ha sido decisión de Irene. Irene me perdonó. Al final son cosas que también acaban desgastando, si a eso le sumas que tu mujer es más madre que esposa, no salen las cosas bien», explica.

¿Qué ha explicado Kiko Rivera sobre el divorcio con Irene Rosales? | Telecinco

El hecho de que Irene haya estado durante más de una década con Kiko, también en los momentos personales más duros de su vida, como las adicciones a las drogas y el alcohol, el mundo de la noche, la mala relación con el clan Pantoja, han sido detonantes para el final de su matrimonio. «Los últimos años han sido muy complicados porque he visto cómo mi matrimonio se desgastaba, hasta el punto que parecíamos más compañeros de piso, o incluso, mi madre antes que mi esposa».

Las palabras sobre la nueva relación de Irene

Pocas semanas después de salir a la luz el divorcio, Irene se dejaba ver con otro hombre, un amigo especial que ha acabado resultando ser su nueva pareja, Guillermo. Kiko también ha opinado sobre este tema, dejando entrever que quizás Irene ha rehecho su vida tan rápido porque ya hacía tiempo que se conocía con su nuevo chico, incluso antes del divorcio. «Ella al poco ya estaba con otra persona, imagino que también notaba que nuestra relación estaba muerta desde hace tiempo. Está con otra persona, contenta, y eso te hace pensar que viene de antes porque si no, no se entiende», reclama.

Irene Rosales y Guillermo, su nueva pareja después del divorcio con Kiko Rivera | Instagram

Pocas horas después de la entrevista de Kiko en Telecinco, Irene Rosales dedicaba unas palabras muy tiernas para su nuevo chico, con quien parece que ha recuperado la felicidad tras el matrimonio con el DJ.

La mala relación con Isabel Pantoja

El clan Pantoja siempre llena titulares y los últimos años la mala relación entre Kiko Rivera, Isa Pantoja y la matriarca, Isabel Pantoja, no ha sido la mejor. En esta entrevista Kiko también se ha sincerado sobre cómo es la relación actual con Isa Pantoja, con quien «no tiene ningún tipo de relación» y que la última vez que la vio fue una intervención en la televisión en la que ella «le negó el abrazo».

Kiko Rivera habla de la mala relación con Isabel Pantoja | Telecinco

Con Isabel Pantoja tampoco mejora su relación. «No te puedo decir que es irrecuperable, pero que tengamos que esperar que pase alguna desgracia… Es verdad que yo no tengo ganas, no tengo fuerzas». Insiste en el hecho de que hace muchos años que Isabel no se interesa por sus nietos y no le perdona «que no esté a la altura como abuela». «Me engañó a mí, engañó a las niñas, pero sobre todo, se engañó a ella», ha explicado. Sea como sea, este regreso televisivo de Kiko Rivera no ha dejado a nadie indiferente y habrá que esperar para saber si ha sido una situación puntual o el DJ volverá a formar parte de las tertulias de la crónica social.