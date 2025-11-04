El divorci entre Kiko Rivera i Irene Rosales després d’una dècada junts i dues filles en comú va ser tota una sorpresa. En una entrevista a la revista Semana, la tertuliana de televisió trencava el seu silenci després que sortissin a la llum les primeres imatges amb el seu nou xicot Guillermo i que l’acusessin d’haver enganyat l’ex abans de la separació. “Som dues persones adultes i sense compromís que s’estan coneixent. El meu matrimoni amb Kiko va acabar-se i vaig començar a tenir amistat amb aquest noi, però no ha tingut res a veure amb la meva separació”. La ruptura amb el fill d’Isabel Pantoja continua molt present i ara ha concedit una entrevista molt íntima al programa Y ahora Sonsoles, on ha parlat de les dificultats del seu matrimoni, les batalles familiars amb el clan Pantoja i l’addicció a les drogues del DJ.
Irene Rosales parla de les addiccions de Kiko Rivera
Kiko Rivera no ho ha posat gens fàcil per a la seva exdona. El fill d’Isabel Pantoja ha estat molt polèmic i ha protagonitzat molts titulars per les seves batalles familiars i els problemes amb les addiccions. Precisament d’aquest tema ha parlat Irene Rosales al programa d’Antena 3. “Si tornés enrere tornaria a fer les coses de la mateixa manera, des del minut 1 i fins que ho vam deixar. Per a mi ha estat molt dur perquè he hagut de madurar, afrontar problemes que no em tocaven…”, explica. “He aguantat moltíssim perquè he volgut esborrar el problema. Per a mi la part fàcil era fugir i no ho volia fer. Hi ha hagut moments que si jo me n’anava ella s’enfonsaria més”.
Però quan va ser conscient ella que Kiko tenia un problema seriós amb les drogues? Quan es va quedar embarassada de la seva segona filla va adonar-se que ell no estava bé. “Jo ho gestionava en silenci, acostumo a fer-ho, el meu gran suport era la meva mare i a ella no li he explicat ni la meitat del que he sentit. Vaig ocultar-ho a tothom”. La situació va ser tan greu, fins i tot Kiko tenia brots, que Irene Rosales va prendre la decisió de parlar amb Isabel Pantoja. “Vaig agafar el telèfon i va ser el meu ultimàtum. Vaig avisar que el seu fill tenia un problema, que jo feia les maletes i me n’anava i així és com va obrir els ulls, veient que perdria la seva família”, revela.
Per què va trencar la parella?
En aquesta mateixa entrevista Irene Rosales ha detallat com es va produir la ruptura. Explica que aquest últim estiu, pocs mesos abans d’anunciar el divorci, ella “ja se sentia més sola i distanciada” de Kiko Rivera. “Veus que som família, però no ens notem com a relació. Després del viatge vam asseure per parlar i vam arribar a la conclusió que el més encertat era deixar la relació. La decisió va ser mútua”. Tot i això, admet que és una persona que li costa molt prendre decisions i eren conscients que el millor que podien fer era separar-se. “El pitjor dia va ser comunicar-ho a les nenes. Al cap de tres dies de parlar ho vam comentar amb les nostres filles”.
La pressió mediàtica i l’ingrés a la presó d’Isabel Pantoja
La relació amb Kiko Rivera no s’acabava només amb el DJ. Irene Rosales ha tingut de sogra Isabel Pantoja durant una dècada i l’ingrés a la presó de la tonadillera va ser un moment molt dur per a Kiko però també per al seu matrimoni. “Quan venia de veure-la, Kiko es tancava, va ser el pitjor moment de la seva vida“. En canvi, per a ella el pitjor moment de la seva vida va ser el tema de l’herència de la seva mare en un moment en què havia de superar el dol per la mort dels seus pares havia d’estar pendent dels problemes del seu marit. “Vaig haver de deixar la televisió, no em veia capaç de donar explicacions sobre el tema. Que se’m jutgés tant perquè jo era la persona que havia de mediar entre Kiko Rivera i la seva mare no va ser just”, expressa en una entrevista plena de detalls duríssims de la relació amb el mediàtic DJ.