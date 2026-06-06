Shakira no ha estat d’aquelles estrelles que ja neixen en una família acomodada. Hi ha artistes rics de cuna, però aquest no és el cas d’una colombiana que va viure en primera persona els problemes econòmics que va travessar la seva família. Ara ho té tot i la seva fortuna és pràcticament incalculable, però no sempre ha gaudit d’aquesta estabilitat financera.
Ella mateixa ho ha explicat en una entrevista a la revista Vanity Fair que serveix per saber una mica més del seu passat. La cantant va néixer en una família formada per un joier d’origen libanès i una artista que va créixer en un entorn acomodat i de classe mitjana-alta de Barranquilla. Els problemes de diners van començar quan el pare va perdre el seu negoci, un moment en què els pares ho van perdre tot: “Vaig créixer sense luxes, la meva família no tenia res”.
El negoci fallit del pare de Shakira, origen dels problemes de diners
Que el negoci del pare fes fallida va tenir un impacte “immediat i devastador” en l’economia familiar. Les dificultats econòmiques que van travessar van ser fortes, recorda, però encara ara agraeix l’esforç titànic que van fer per continuar pagant-li una bona educació: “Aquesta és l’única cosa en la que els meus pares no van escatimar”.
“No vaig créixer envoltada de luxes i tampoc no tenia contactes, ni tan sols existien encara les xarxes socials que m’ajudessin a complir els meus objectius. Vaig haver de treballar molt, com esculpir la pedra sota el sol”, ha afegit en una altra entrevista.
Quan va començar a fer-se famosa, de les primeres accions que va fer va ser muntar una ONG que ajudés els nens orfes del seu país natal. El pare l’havia portat a veure com vivien aquests petits en condicions extremes i aquella visió va acompanyar-la sempre: “Potser és una combinació del lloc on vaig néixer, la manera com em van criar, els desafiaments que vaig haver d’enfrontar mentre creixia, però sempre tinc ganes de més i penso que podria haver-ho fet tot molt millor”, ha destacat.
Aquest és un bon moment per a Shakira, sobretot professionalment. L’artista actuarà en el descans de la final del Mundial de futbol, ha guanyat la batalla contra Hisenda i farà dos concerts multitudinaris a Madrid en un estadi construït específicament per a ella.