Les sandàlies mexicanes que arrasen aquest estiu 2026: còmodes i combinen amb vestits, faldilles i texans

Busquem el calçat definitiu des que van pujar les temperatures. (Sí, nosaltres també acumulem clapes i molèsties al fons de l’armari).
Cada any passa exactament el mateix amb l’arribada del bon temps. Volem anar elegants sense renunciar a la salut de la nostra columna vertebral. I el mercat per fi ens escolta.
La febre per les tires artesanals
La moda torna la mirada cap al calçat tradicional amb una força desmesurada. Les passarel·les i el carrer coincideixen en un mateix punt geogràfic. Parlem de les sandàlies mexicanes o huaraches.
Es tracta d’una mena de cangrejeres amb tires de pell entrellaçades. Una joia artesanal que promet conquerir tots els nostres estilismes de diari. (I el millor és que aguanten caminades maratonianes sense immutar-se).
El secret de l’èxit: La seva estructura flexible abraça el peu sense oprimir-lo gens. Oblida-t’en de les rascades estiuenques de primera hora del matí.
Firmes com Mexas col·laboren directament amb tallers tradicionals per rescatar aquesta estètica. Tot i que marques com Parfois o Lottusse han llançat les seves pròpies versions irresistibles a casa nostra.
Com combinar-les sense marge d’error?
La veritable màgia d’aquest calçat rau en la seva versatilitat extrema. Funcionen amb absolutament tot allò que habita al nostre vestidor actual.
¿Portes uns texans rectes de tall clàssic? Aquestes sandàlies aporten el toc desenfadat perfecte. ¿Prefereixes un vestit midi o una faldilla fluida? El contrast artesanal eleva el look a l’instant.
Trobar-les a bon preu ja és una realitat en botigues com El Corte Inglés. Podem fitxar models des dels 35,95 euros en pell marró clar.
O apostar per dissenys rebaixats de marques especialitzades per uns 44,99 euros. Una inversió intel·ligent per amortitzar abans que arribi la tardor.
¿Et quedaràs sense el teu número a la maleta de vacances? (Corre abans que tot plegat voli).