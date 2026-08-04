Las sandalias mexicanas que arrasan este verano 2026: cómodas y combinan con vestidos, faldas y vaqueros

Buscamos el calzado definitivo desde que subieron las temperaturas. (Sí, nosotros también acumulamos manchas y molestias al fondo del armario).

Cada año ocurre exactamente lo mismo con la llegada del buen tiempo. Queremos ir elegantes sin renunciar a la salud de nuestra columna vertebral. Y el mercado finalmente nos escucha.

La fiebre por las tiras artesanales

La moda vuelve la mirada hacia el calzado tradicional con una fuerza desmesurada. Las pasarelas y la calle coinciden en un mismo punto geográfico. Hablamos de las sandalias mexicanas o huaraches.

Se trata de una especie de cangrejeras con tiras de cuero entrelazadas. Una joya artesanal que promete conquistar todos nuestros estilismos diarios. (Y lo mejor es que resisten caminatas maratonianas sin inmutarse).

El secreto del éxito: Su estructura flexible abraza el pie sin oprimirlo en absoluto. Olvídate de las rozaduras veraniegas de primera hora de la mañana.

Firmas como Mexas colaboran directamente con talleres tradicionales para rescatar esta estética. Aunque marcas como Parfois o Lottusse han lanzado sus propias versiones irresistibles en nuestro país.

¿Cómo combinarlas sin margen de error?

La verdadera magia de este calzado radica en su extrema versatilidad. Funcionan absolutamente con todo lo que habita en nuestro armario actual.

¿Llevas unos vaqueros rectos de corte clásico? Estas sandalias aportan el toque desenfadado perfecto. ¿Prefieres un vestido midi o una falda fluida? El contraste artesanal eleva el look al instante.

Encontrarlas a buen precio ya es una realidad en tiendas como El Corte Inglés. Podemos fichar modelos desde los 35,95 euros en cuero marrón claro.

O apostar por diseños rebajados de marcas especializadas por unos 44,99 euros. Una inversión inteligente para amortizar antes de que llegue el otoño.

¿Te quedarás sin tu número en la maleta de vacaciones? (Corre antes de que todo vuele).