Joc de cartes no ha defraudat en la segona entrega d’una temporada d’estiu que va començar realment forta. En aquesta ocasió, l’objectiu era trobar el millor restaurant de primera línia de mar de Badalona. L’aspecte i el nivell dels plats ha estat superior al d’altres entregues, amb tapes ben elaborades i uns arrossos que feien goig a la vista. Això sí, l’espectacle ha tornat a estar protagonitzat per l’actitud dels restauradors més que pels plats que havien de degustar. Dels ganivets de la setmana passada, a l’estratègia -fallida i criticada- de les encarregades d’un dels locals d’aquest dimecres.
Ens referim a l’Ángela i l’Amparo, les cares visibles d’El Sucamar, que han puntuat a la baixa els seus rivals segurament amb la intenció de sortir afavorides al resultat final. Ara bé, el pitjor no ha estat això sinó que hagin posat als peus dels cavalls un dels seus cambrers. El noi s’ha equivocat molt, d’acord, però l’han venut i l’han deixat en evidència davant dels altres en comptes de responsabilitzar-se’n i acceptar el mea culpa. Anem a pams i analitzem tot el que ha donat de si aquest nou episodi del concurs d’un Marc Ribas que també ha volgut dir la seva.
La Taverna del Port, pocs fogons però grans quantitats
El primer restaurant que han visitat ha estat La Taverna del Port, que poca cosa tenia de taverna més enllà de l’estil de les taules. La inspecció de la cuina ha acabat fent parlar molt, ja que no han aconseguit trobar el foc on cuinen tot el menjar que ofereixen. Tenien una planxa i un parell de microones, però com fan els arrossos? El presentador ha volgut satisfer la curiositat dels comensals, que han arribat a taula amb bastanta desconfiança. Allà, ha descobert que té una petita placa d’inducció… cosa que l’obliga a cuinar plat per plat. Quan s’ha hagut de justificar, el cuiner ha dit que s’havia estat fins a les cinc de la matinada cuinant per, després, només haver d’escalfar-ho tot.
Ja amb la mosca al nas, han començat a menjar. Les tapes i els plats no estaven malament, però tots han coincidit que es tracta d’una oferta més aviat senzilla. Això sí, s’han quedat sense paraules quan han vist la gran quantitat de menjar que ofereixen. Tampoc no s’han acabat de creure que aquesta sigui la ració que serveixen habitualment, és clar: “Ho hem vist tot molt preparat…”. I, d’aquí, al detall simpàtic de l’àpat quan el Marc Ribas s’ha tacat la samarreta i tots han rigut: “No patiu, que en tinc més“.
Que les encarregades d’El Sucamar destaquessin que als plats els hi faltava sal donaria joc més endavant, ja ho veurem. Sigui com sigui, després de tot La Taverna del Port s’ha endut un 5,7 de nota mitjana, amb el servei amb la millor valoració (un 8) mentre que han suspès en el preu amb un 4,5.
Molta tensió a la cuina d’El Sucamar, amb una carta ben farcida de plats
Tot seguit, han posat rumb cap a l’altra banda del port per visitar què ofereix El Sucamar de les encarregades més intenses de la nit. Tan bon punt hi han posat un peu, s’ha evidenciat que a l’Oriol de La Taverna del Port no li havien sentat bé les crítiques que havia sentit en el seu local. I què ha fet? Intentar venjar-se, amb un comentari negatiu rere un altre: “La decoració és inexistent i la carta està pensada per a turistes, és la típica d’un restaurant de la Rambla de Barcelona on volen tocar tots els pals i on va gent que no sap menjar fora“. No li ha agradat que diguessin que el seu estil era “minimalista”, això ha quedat clar, ja que ha estat l’únic que no ha aplaudit que tinguin una cuina molt gran. Amb l’orgull ferit, ha sortit la bèstia.
El xou de debò, però, arribaria amb els errors que ha comès el cambrer. Els nervis eren evidents i ni tan sols ha estat capaç de prendre nota sense equivocar-se… fins a tres vegades. Primer s’ha deixat d’apuntar un dels plats, després ha entès que volien un plat de primer quan era de segon i, a més a més, ha recomanat un plat que ni tan sols tenen a la carta. Tot això ha enfadat les encarregades del restaurant, que l’han deixat verd a la cuina amb l’amenaça que l’esbroncada seria pitjor després quan no hi hagués càmeres davant.
Li han dit de tot, al pobre noi, però el pitjor de tot és que l’han deixat en evidència quan han sortit a demanar perdó a la resta. No ha estat el típic mea culpa, no, l’han assenyalat a ell directament com l’únic responsable dels errors. No parla massa bé d’elles, clar, i els seus rivals ho han aprofitat: “M’ha semblat superlleig, jo no t’ho hauria fet. El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut i fotre-li tota la merda a ell. Tu ets l’encarregada”. Però elles continuaven esbroncant-lo: “L’has cagat moltíssim i a mi no em fa cap gràcia, l’esbroncada te l’emportaràs després“, li han insistit una i altra.
A la cuina del Sucamar es nota la tensió 😬.— 3Cat (@som3cat) August 5, 2026
Creieu que l'Amparo i l'Ángela han venut l'Steven?
🔁 Sí, no m'agrada com s'han portat amb ell.
❤️ No, l'han posat al seu lloc. #JocDeCartesEstiu3Cat pic.twitter.com/XZibo2U0ms
Més enllà d’aquesta escena incòmoda per als altres, el menjar l’han trobat molt bo. El que no ha agradat, de nou, és com s’han comportat l’Amparo i l’Ángela. I és que, cada petita crítica que feien els rivals, sortien corrents amb l’escopeta carregada. Que deien que li faltava pebre? Doncs sortien amb el pot i deixaven clar a l’altre que, al seu restaurant, hi van trobar a faltar sal. Tot molt lleig i innecessari, amb una actitud que les ha perjudicat molt. La nota mitjana, després de les valoracions dels altres, ha acabat sent d’un 6,2. La categoria de la cuina ha obtingut la puntuació més alta amb un 7,5, mentre que el servei ha suspès amb un 4 i no precisament pels errors del cambrer… sinó per culpa d’elles.
Marbrava, arrossos molt bons i amb bones vistes
L’últim participant de la nit era el Marbrava, una molt bona opció per fer un arròs a Badalona. La cosa semblava que no començava gaire bé, per això, ja que han trobat brutícia a la cuina i no els ha convençut que només tinguessin una paellera. La decoració, amb un munt de mocadors a les parets, tampoc no ha fet el pes. Els primers tampoc no semblava que fossin increïbles, ja que trobaven que les patates braves no picaven i que a l’amanida li faltava oli. Fins i tot el Marc Ribas els ha preguntat si estaven contents i no s’hi ha vist massa eufòria: “Tot normalet”. La part més entretinguda? Quan han llegit la mala ressenya que havien dedicat a les representants de l’anterior restaurant, a les qui han acusat d’haver “crucificat” el seu cambrer. Elles han intentat justificar-se, és clar, però els rivals les han deixat clar que els havien violentat.
Tot ha canviat quan han arribat els segons plats. Amb quatre arrossos diferents, tots han quedat meravellats perquè els han trobat boníssims i molt saborosos: “M’ha sorprès molt positivament”. L’única petita crítica, a l’arròs negre perquè hi havia massa tinta: “Sembla que porti un pegote de petroli a sobre”. No han acabat d’entendre com els hi surten els números, ja que ofereixen bon producte a un preu baix. Sigui com sigui, han acabat amb la panxa contenta. Els ha perjudicat que els primers hagin flaquejat, per això, cosa que ha fet que la nota mitjana caigués al 5,1 quan segurament es mereixen més. Les paelles s’enduen la millor nota amb un 6, mentre que l’espai i la cuina han suspès amb un 4,5 respectivament. Cal dir, però, que les d’El Sucamar han puntuat molt més a la baixa i això ha influït en la nota final.
Retrets cap a les encarregades d’El Sucamar en la confrontació final
Com podia sospitar-se, la confrontació final ha estat marcada per tots els retrets que han dedicat a l’actitud de les encarregades d’El Sucamar. Que hagin “denigrat” el seu cambrer ha fet que els contrincants les deixessin verdes, un gest que elles creien que no havien fet. Quan el Marc Ribas ha vist que les dones continuaven excusant-se, s’ha vist obligat a saltar: “Si dius que s’ha equivocat, l’estàs assenyalant; però si parles en plural dius que us heu equivocat com a equip i canvia molt la cosa. El llenguatge és molt important i la intencionalitat de les paraules té molta força”. Vaja, després d’això sí que han reconegut que potser no havien estat encertades.
Els de Marbrava no s’esperaven una nota tan baixa, però saben que és la parella femenina la qui ha posat pitjor nota. A elles no els ha agradat quedar de dolentes, és clar, i han assenyalat l’Oriol: “Allà vas dir coses molt diferents. Ara puntues per quedar bé?”. Però no han pogut evitar quedar en evidència, ja que han puntuat clarament a la baixa: “Això és jugar i crec que no heu estat justes“. És clar, han acabat en primera posició gràcies a això.
Les notes del Marc ho han canviat tot i, de fet, la classificació ha capgirat totalment. Haver atorgat el plat estrella a l’arròs de cranc blau al Marbrava els ha fet passar de l’última a la primera posició, uns guanyadors que s’han sorprès molt quan els han premiat d’aquesta manera. De les notes del presentador, curiós el 10 que ha posat al servei del Sucamar: “Ens hi hem trobat nervis, però no del servei”. Pam cap a les seves encarregades.