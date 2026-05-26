Marc Ribas deixarà de presentar Joc de cartes la pròxima temporada. L’anunci va fer molta pena als fans del concurs gastronòmic de TV3, que fa deu anys que el veuen a ell al capdavant. En una entrevista a El Món, el xef ens avança en prímica com serà el seu comiat i quins plans té la cadena per fer el canvi cap a l’Arnau París. Se sabia que serà el terrassenc qui presenti la temporada d’estiu, però ara ens ha confirmat que també el veurem a la següent que començarà entre octubre i novembre. En aquesta darrera fornada, això sí, només el veurem en els primers cinc episodis.
La idea per al seu final és “engrescadora” i “molt xula“, segons les seves paraules, ja que li han proposat experimentar una mena de revival amb restauradors que han passat pel programa en les temporades anteriors. Tot, doncs, amb l’objectiu de veure en primera persona si participar a Joc de cartes els ha ajudat realment a revifar els seus negocis. L’han convençut amb la possibilitat de visitar els millors restaurants de Barcelona, els de Girona, els de Lleida i els de Tarragona després de tant de temps: “Anirem al local on vam anar fa sis anys, per exemple, i allà podrem descobrir que han fet un canvi exponencial”. Per a després, la cadena prepararà un programa de comiat especial “i fantàstic” d’aquells lacrimògens; però no han volgut dir-li com serà per mantenir l’emoció.
Per tant, dels 18 capítols que tindrà la temporada, entre els cinc de l’estiu i els tretze de tardor, ell continuarà fent-ne la major part: “Presentaré els cinc d’estiu de sempre i els cinc primers de la temporada de tardor-hivern. És probable que l’últim capítol de Joc de cartes amb mi no s’emeti fins al 2027“, ens confirma en primícia.
Marc Ribas explica per què deixa Joc de cartes
Després de tota una dècada al programa, Marc Ribas ens sorprèn quan ens assegura que no el trobarà a faltar. Considera, humilment, que ja no té “res a aportar” després de tant de temps i que ha deixat de motivar-lo perquè considera que ja no és un “repte” per a ell com ho era al principi. No ajuda que els rodatges siguin tan durs, a més a més, fins al punt que treu a la llum que l’equip que l’acompanya es renova constantment perquè tothom acaba marxant després de dos anys: “Són rodatges a l’exterior molt durs, de moltes hores… soc l’únic que repeteix”.
Però és que també reconeix que cada cop li costa més “posar el fre” davant de les rivalitats entre els restauradors que s’hi veuen, ja que creu que “no representen” el sector. Aquest programa li ha donat un aprenentatge “descomunal” pel que fa als éssers humans, diu. El problema és que acaba la temporada amb la sensació d’estar frenant els enfrontaments “constantment” i ha acabat cansat de tenir aquesta responsabilitat: “Entenc que es critiqui que hi hagi tanta rivalitat en el programa, però és que alhora també es demana cada vegada més enfrontament. El públic vol droga dura i crec que posar l’Arnau al capdavant és una bona elecció”. El programa amb ell haurà de canviar “sí o sí“, ens diu, ja que Joc de cartes s’ha construït amb el Marc Ribas i amb la seva marxa també desapareixeran moltes de les coses que aporta i molts dels seus frens.
El cuiner té ganes que arribi aquesta nova etapa per al programa i ens assegura que no es perdrà cap capítol perquè té molta curiositat de veure com ho recondueixen: “Vull veure com es desenvolupa l’Arnau perquè és una cosa que no ha fet mai i tenim perfils molt diferents. Ell té un estil molt més similar a la major part dels teleespectadors, més lleuger i que fa receptes pim pam. Així que aquesta és una manera de posar-hi un teleespectador més a jugar”. De fet, té clar que no hi haurà una davallada d’audiència ni molt menys.
D’aquesta entrevista, també podem destacar que ens hagi confirmat que continuarà presentant el Cuines i que també té sobre la taula un possible programa nou. De moment, només pot dir que es tracta d’un projecte “gros” que l’ajudaria a presumir de territori i producte; però que necessitava deixar anar Joc de cartes si realment volia fer-lo. Serà més endavant quan descobrim què té entre mans.