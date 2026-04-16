TV3 ha tancat la temporada de Joc de cartes més caòtica i amb més cancel·lacions d’última hora amb un últim programa especial. En aquesta ocasió, volien trobar el restaurant de Barcelona que no pots perdre’t i les propostes han estat d’allò més interessants. Per fer-ho diferent, no han estat els seus propietaris els defensors sinó quatre sommeliers i comunicadors gastronòmics. El nivell dels plats ha estat altíssim, les notes boníssimes, les cares totes de plaer… Una delícia de programa que donarà idees a aquells foodies que vulguin gastar-se els diners i gaudir d’un bon àpat. No hi ha hagut mala llet i retrets entre els concursants com en altres vegades, només podríem destacar la broma recorrent que s’ha fet al shiitake de l’amanida del local que defensava la Meritxell Falgueras. Els dards cap a ella per insistir que era cruixent, quan cap dels altres no ho havia notat, s’han anat repetint tota la nit.
El resultat de tot això, una audiència correcte amb el 15,5% de mitjana que han aconseguit. No ha estat la seva millor nit, però han fet més del doble de teleespectadors que els seus rivals i això és tot un triomf.
Meritxell Falgueras, la sommelier, defensa el Nobu de Rafael Peró
La coneguda sommelier ha triat el Nobu, pertanyent a un grup molt potent amb més de 50 restaurants repartits pel món. Les vistes a la ciutat de Barcelona els han deixat a tots meravellats, encara que s’ha sentit alguna crítica amb la boca petita al fet que es trobi a dins d’un hotel. Això sí, tots els rivals han coincidit que es tracta d’un aquells restaurants elegants i modernistes perfecte per a una ocasió especial. La cuina, espectacular, només calia veure les seves cares en veure la vaixella maquíssima o els ganivets de 2.000 €.
Feia bona pinta, amb un espai gran “i tot molt ben organitzat”. La cuina japonesa i peruana de fusió els hi ha agradat, però la Meritxell ha comès l’error de demanar que servissin l’amanida. Ella ho feia pensant en el maridatge, però no comptava que acabaria sent un plat massa senzill que els faria perdre punts. Per no parlar de la discussió pel shiitake… El producte, boníssim, i els plats amb una pinta espectacular. Hi ha hagut un gran guanyador, per això, el bacallà negre amb miso. Es tracta del seu plat estrella i això s’ha notat: “Val la pena venir a aquest restaurant només per tastar-lo”. Els nigiri han rebut molts elogis, molts més que unes postres que han decebut una mica. I el preu? Potser massa car, a ulls dels altres: “Que l’amanida costi 21 €…”.
La nota mitjana ha acabat sent d’un 7,3 amb un triple empat a 7,7 en l’espai, la cuina i servei. La més baixa, per al preu amb un 6,3.
Marta Casals, la consulta de màrqueting de restaurants, defensa el Gaig Barcelona de Carles Gaig
Després ha arribat el torn del Restaurant Gaig, una icona de la cuina catalana que ha rebut els elogis dels rivals ja des del principi. Només entrar, han vist elegància en un menjador maco i adient. “Aquí menjarem bé, que han tingut una estrella Michelin durant 26 anys”, han destacat. La cuina, neta i gran, els ha semblat ideal per fer xup-xup. I el millor ha arribat quan han segut a taula, quan el xef els ha anat servint alguns dels seus plats estrella. Les cares de gust i plaer han estat constants al llarg de tot l’àpat: “És fort, però l’amanida parla“.
Veure’ls menjar el cap de la gamba ha estat divertit, un plat que han descrit com “orgàsmic”. “Aquest silenci ho diu tot, un plat que has de tastar un cop a la vida”, deien mentre gaudien amb el caneló. “La cocció és fantàstica”, ha dit el Marc Ribas sense poder contenir-se mentre menjava el seu icònic arròs. “Són plats que et fan meditar”, s’ha arribat a sentir.
Impecable de principi a fi, la nota ho ha demostrat amb un 8,8 boníssim. Que tots hagin puntuat el menjar amb un 10 unànime ha estat històric en aquest programa, no havia passat mai en els 560 restaurants que hi han participat. El servei obté també un espectacular 9,3.
Nuria Domènech, comunicadora gastronòmica, defensa l’Incorrecte de Marcel Pons
I d’aquella delícia de menjar, a un restaurant que no té res a veure. La decoració ja és completament diferent, molt més moderna i amb el vermell com a predominant. El primer plat no ha acabat d’entendre’s i han lamentat no trobar-hi cuina catalana. El peix ha estat el millor plat, si fem cas de les valoracions que anaven fent, malgrat semblar el més senzill aparentment.
La idea general? Que potser busquen fer plats massa elaborats amb massa ingredients i idees innovadores. No cal, complicar-se tant, però la idea de base és bona. És un restaurant nou i el seu xef encara és jove, malgrat haver estudiat una bona carrera. Tots han tingut clar que aquest serà d’aquells restaurants que més val anar-hi ja, perquè acabarà sent complicat trobar-hi taula quan vagin polint tots aquests detalls.
Amb un 6,7 de nota mitjana, els rivals han premiat la cuina i el servei amb un 7,3 respectivament. La pitjor categoria ha estat l’espai que s’endú un 6.
David Seijas, el sommelier, defensa el Jirobilla de Gerard Bellver
I, finalment, ha arribat el torn del Jirobilla del xef Gerard Bellver. L’espai els ha meravellat, així com la cuina “xulíssima” i amb tot “fantàstic”. Un cop a taula, els entrants els han semblat “boníssims”. I, de fet, tots han gaudit moltíssim amb les propostes mexicanes ben presentades i originals que els han ofert. “Hem menjat superbé i l’execució de tots els plats era genial”, han destacat. Ha estat un àpat d’aquell que gaudeixes, amb plats que no veus en altres llocs i que et fan gaudir de la barreja de sabors i textures.
La nota mitjana, molt bona, amb un 8,1. El menjar gairebé assoleix un excel·lent, un 8,7 que es contraposa al 7,7 de la cuina que és la categoria més baixa.
La confrontació final, molt més calmada que en altres capítols
Els restauradors han descobert com s’han puntuat els uns als altres en una confrontació final que ha estat molt més calmada que en altres ocasions. Un final de temporada per la porta gran amb la Meritxell Falgueras com l’única amb una mica de mala llet quan defensava el seu Nobu, amb els ganivets ben afilats encara que hagi acabat reconeixent que la tria de l’amanida no va ser encertada. La Nuria ha defensat la joventut de l’Incorrecte, qui diu que l’ha perjudicat tenir menys recursos que el rival. Després de 560 restaurants, és la primera vegada que un restaurant rep un 10 unànime a la categoria del menjar del Carles Gaig i això s’ha destacat.
El restaurant Gaig Barcelona encapçalava la classificació llavors i, com molts sospitaven, s’ha acabat enduent el primer premi merescudament. El Marc Ribas li ha posat un 10 a totes les categories, un altre rècord.
Com a novetat? Que els quatre xefs hagin ajudat el Marc Ribas a triar el millor plat estrella de tota la temporada. Han recuperat un cebiche que va entusiasmar el presentador, el capipota i el morro de porc de la Garrotxa. Qui s’ha endut el premi final? L’Ander i el seu morro, que aconsegueix el premi a millor plat d’aquesta temporada.